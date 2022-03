Eurojersey e Fai insieme per valorizzare Villa e Collezione Panza a Varese

È dalla passione per il proprio territorio di appartenenza, e di conseguenza il desiderio di averne cura, che nascono i progetti più efficaci e le migliori iniziative che avvicinano ambienti e settori diversi fra loro ma con uno scopo comune: unire risorse e competenze per ottenere risultati autentici e costruire qualcosa che faccia davvero la differenza.

È con questa visione che Eurojersey, azienda di Caronno Pertusella leader nel settore dei tessuti tecnici indemagliabili, ha stretto una partnership annuale a supporto di un’altra eccellenza dell’area varesina, Villa e Collezione Panza a Varese, uno dei beni del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, che dal 2000 se ne prende cura, l’ha aperta al pubblico e vi organizza mostre e attività culturali.

Eurojersey ha denominato questa nuova partnership con il Fondo Ambiente Italiano “We can”, dove il verbo, oltre a dichiarare l’impegno concreto, è anche l’acronimo di Culture-Art-Nature, che sono contemporaneamente i valori e i contenuti condivisi, e gli ambiti sui quali si impegneranno insieme. Villa Panza infatti è uno splendido esempio di tutte e tre le categorie. Luogo dal respiro magico, la Villa settecentesca oggi è nota in tutto il mondo come centro di arte contemporanea per la magnifica collezione costituita a partire dagli anni ‘50 da Giuseppe Panza di Biumo, e per le importanti mostre che ospita. La collezione permanente trae ispirazione dai temi della luce e del colore, dalla dimensione spirituale e percettiva del rapporto fra architettura e natura, e include oltre 150 opere di artisti americani fra cui le installazioni di Dan Flavin, le opere site specific di Robert Irwin Varese Portal Room, Varese Scrim e Varese Window Room e quelle di James Turrell, Sky Window I, Sky Space I e Virga.

Villa e Collezione Panza a Varese, “Varese Corridor” di Dan Flavin Ph Arenaimmagini.it © FAI – Fondo per l’ Ambiente

Tutt’intorno alla Villa si stendono 33.000 mq di parco, che oltre ai giardini all’italiana e all’inglese e alle opere contemporanee di Land Art, comprende suggestivi interventi realizzati nell’Otto e Novecento, fra cui i geometrici parterre con la carpinata a tunnel che si affaccia sulla città di Varese e la catena alpina, i boschetti di lecci, e la grande ricchezza naturalistica della collezione di specie arboree rare e pregiate.

«Siamo felici e onorati di sostenere questo gioiello del patrimonio del nostro Paese» dice Andrea Crespi – Direttore Generale di Eurojersey «Del resto la ricerca della bellezza, anche come esperienza sensoriale, è un aspetto fondamentale del nostro lavoro, e avere cura delle magnificenze che ci sono vicine è un dovere oltreché un privilegio. Lo faremo affiancando il FAI nella valorizzazione di questo luogo storico, nella promozione della cultura e dell’arte e nella tutela del grande parco: tutti componenti di una grande ricchezza italiana».