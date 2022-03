Eventi per bambini nel weekend dal 11 al 13 marzo tra Varese e provincia

Prevalentemente nuvoloso ma asciutto questo fine settimana dal 11 al 13 marzo veste anche per i bambini i colori della pace in qualche iniziativa di piazza e poi spettacoli, laboratori, gare sportive e passeggiate in natura.

GIOCHI E LABORATORI

Varese: l’ Expo ideale in mostra alla libreria Potere ai bambini fino al 13 marzo con opere di arte cooperativa e condivisa realizzate dai bambini e ispirata al genio dell’artista francese Hervé Tullet propone per sabato 12 alle 14 un laboratorio creativo > L’iniziativa

Angera: il Museo archeologico di Angera festeggia la riapertura domenica 13 marzo con laboratorio di panificazione per bambini “Dalla spiga al pane”, per imparare a preparare il pane come lo facevano gli antichi Romani > Come partecipare

Busto Arsizio: Manualmente ed Expo Elettronica per la prima volta insieme a Malpensa Fiere. Dall’11 al 13 marzo un weekend alla scoperta degli hobby creativi, manuali, digitali e del fai da te > Tutte le informazioni

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Varese: prosegue a Villa Mirabello La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre che parte dai reperti rinvenuti all’Isolino Virginia e si arricchisce di proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni. domenica l’ingresso è per tutti gratuito > Leggi di più

Zecchino d’oro 2022: il casting per lo Zecchino d’Oro 2022 è online. I piccoli solisti possono caricare il loro provino entro il 31 marzo sulla piattaforma e partecipare al 65° festival della canzone per bambini > Qui tutte le info

STORIE E SPETTACOLI

Besozzo: per la rassegna Fiabe a teatro del Teatro Duse domenica pomeriggio c’è “Di là dal mare” della Compagnia di Walter Broggini, in collaborazione con Ortoteatro, adatto a famiglie e bimbi dai 5 anni in su. Sul palco attori, pupazzi e marionette > Lo spettacolo

Saronno: ultimo appuntamento stagionale per la Rassegna Teatro Ragazzi del Giuditta Pasta sabato sera con lo spettacolo Peter Pan, prodotto dalla salentina Compagnia Factory > Qui tutti i dettagli

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa settimana, in vista della Festa del papà, Laura Orsolini consiglia due titoli da regalare loro: ai bambini un libro che è poesia e ai ragazzi un’avventura, tutti da leggere insieme, ciascuno con il proprio papà > Scopri di più

SPORT

Gavirate: sabato pomeriggio a partire dalle 13.30 si corre la “Minitrail Campo dei Fiori“, prova non competitiva aperta a bambini e ragazzi delle scuole di età compresa tra i 6 e i 14 anni per i quali saranno allestiti percorsi differenti > Leggi qui

Valmarchirolo, Valganna e Valcuvia: il fondo solidale attivato dalla Union tre valli grazie al contributo di diversi sponsor, permette ai bambini in situazione di fragilità di giocare a pallone e allenarsi in una squadra > Il progetto

PASSEGGIATE

Inarzo: doppio appuntamento domenica all’Oasi Lipu della Palude Brabbia che propone in mattinata una visita guidata alla riserva integrale con l’ornitologo per “A lezione di canto“, un viaggio alla scoperta del mondo canoro degli uccelli. La passeggiata del pomeriggio invece, guidata dai volontari Lipu, porterà i partecipanti alla scoperta della fauna e della flora che popolano la riserva > Scopri i dettagli

Varese: appuntamento domenica 13 marzo ai Giardini Estensi di Varese per “Cammina che ti massa”, una passeggiata per la pace in città adatta a tutti, anche bambini e famiglie > L’articolo

Valceresio: bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo di Viggiù in marcia per la pace venerdì mattina per raggiungere i municipi di Saltrio, Viggiù e Clivio dove saranno accolti dagli amministratori cittadini > L’iniziativa

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Besozzo: le dinamiche tra genitori e adolescenti raccontate sul palco con “Tre”, lo spettacolo in scena al Teatro Duse sabato sera, proponendo una riflessione sul tema della famiglia > L’evento

Varese – Malnate: consulenze gratuite a Varese e Malnate grazie a Il mestiere di genitore, il nuovo servizio di Re-Start offre alle mamme e ai papà percorsi individuali o in gruppo e opportunità di confronto dedicati solo ai papà > Leggi l’articolo

Azzate: dal 7 al 12 marzo tutto il ricavato dello Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio di Azzate, sarà devoluto alla Caritas Ambrosiana, sul campo per aiutare le vittime della guerra > Leggi qui

Varese: fino al 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte c’è Fun 4 kids, con quattro artiste che puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco > Tutte le informazioni

Per tutti: il fine settimana porta con sé tante iniziative a favore della pace e la solidarietà. Concerti e spettacoli a teatro ma anche arte e itinerari turistici. Ricordiamoci di spegnere la luce per “M’illumino di Meno”> Cosa fare nel weekend