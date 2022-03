Eventi per bambini nel weekend dal 18 al 20 marzo tra Varese e provincia

C’è fermento per questo ultimo fine settimana d’inverno in cui si festeggiano tutti i papà: tantissime sono le iniziative a loro dedicate accanto a spettacoli, escursioni e attività anche all’aperto perché, nonostante le nuvole, il tempo sarà asciutto, con qualche piacevole schiarita.

FESTA DEL PAPA’

Luino: si intitola PedaliAmo insieme ai papà la biciclettata sul lungo lago di sabatoper la Festa del papà preceduta il 18 alle 21 dall’incontro promosso da Fondazione Michele Scarponi e Ciclovarese > Tutte le informazioni

Gallarate: letture e laboratorio alla Biblioteca di Gallarate per la Festa del papà. Evento gratuito su prenotazione rivolto ai bambini dai 6 ai 9 anni in programma per sabato 19 marzo alle ore 15 > Tutte le informazioni

Varese: tra tortelli e cortei in costume torna la Festa di San Giuseppe. Dopo 2 anni di stop – l’ultima edizione si era tenuta nel 2019 – torna a Varese la tradizionale Festa, incentrata sulla piccola chiesa cinquecentesca di San Giuseppe – Tutte le informazioni

Busto Arsizio: il Teatro Delia Cajelli e progetto Zattera Teatro propongono per venerdì 18 marzo alle ore 17.30 l’evento gratuito “Un libro per la festa del papà” – SOLD OUT

Varese: tre turni di laboratorio sabato pomeriggio al Nicora Garden per creare “Un dono speciale per papà” e sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli e i bambini del Day center oncoematologico pediatrico dell’ospedale Del Ponte di cui si occupa > L’evento

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa settimana, in vista della Festa del papà, Laura Orsolini consiglia due titoli da regalare loro: ai bambini un libro che è poesia e ai ragazzi un’avventura, tutti da leggere insieme, ciascuno con il proprio papà > Scopri di più

SPETTACOLI

Maccagno: domenica pomeriggio in Auditorium. lo spettacolo di Lucia Osellieri de “La Casa degli gnomi” di Padova “Voglia di Teatro” chiude la rassegna teatrale per bambini Bim Bum Bam voluta dall’Amministrazione Comunale e curata da Progetto Zattera Teatro > Lo spettacolo

Busto Arsizio: torna la stagione per bambini e famiglie al teatro San Giovanni Bosco. Appuntamento il 20 marzo al teatro di via Bergamo con i Viandanti Teatranti per Mi piace e basta! > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

Inarzo: l’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone ai bambini tra i 7 e i 12 anni, un Laboratorio di costruzione di aquiloni. Forbici, colla e tanta fantasia per trasformare semplici materiali in coloratissimi aquiloni da far volare nei prati dell’oasi – Qui tutti i dettagli

Gallarate: inizia domenica un nuovo ciclo di laboratori Intrecci dedicati ai bambini al Museo Maga, ricercando le origini dei colori e i segreti dei loro abbinamenti in stile Missoni > Scopri di più

Jerago con Orago: venerdì pomeriggio in biblioteca c’è la Festa di primavera con letture animate a tema per bambini dai 3 anni. A ogni partecipante un kit con un’attività da fare a casa > L’iniziativa

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Varese: prosegue a Villa Mirabello La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre che parte dai reperti rinvenuti all’Isolino Virginia e si arricchisce di proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni. domenica l’ingresso è per tutti gratuito > Leggi di più

Zecchino d’oro 2022: il casting per lo Zecchino d’Oro 2022 è online. I piccoli solisti possono caricare il loro provino entro il 31 marzo sulla piattaforma e partecipare al 65° festival della canzone per bambini > Qui tutte le info

PASSEGGIATE

Inarzo: doppio appuntamento domenica all’Oasi Lipu della Palude Brabbia che propone in mattinata Benvenuti migratori, una visita guidata fino alla torretta di osservazione, mentre nel pomeriggio, per chi non partecipa al laboratorio di aquiloni, c’è una passeggiata guidata dai volontari Lipu, porterà i partecipanti alla scoperta della fauna e della flora che popolano la riserva > Scopri i dettagli

Tradate: domenica pomeriggio riapre il centro didattico scientifico del parco Pineta a Tradate con l’inaugurazione della nuova stagione e tanti sentieri, giochi e percorsi da scoprire o ritrovare > Leggi qui

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese – Malnate: consulenze gratuite a Varese e Malnate grazie a Il mestiere di genitore, il nuovo servizio di Re-Start offre alle mamme e ai papà percorsi individuali o in gruppo e opportunità di confronto dedicati solo ai papà > Leggi l’articolo

Varese: fino al 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte c’è Fun 4 kids, con quattro artiste che puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco > Tutte le informazioni

Per tutti: mentre si festeggiano tutti i papà Villa Taranto riapre i suoi giardini fioriti, e poi musica, teatro, arte e libri > Cosa fare nel weekend