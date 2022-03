Eventi per bambini nel weekend dal 25 al 27 marzo tra Varese e provincia

Il primo fine settimana di primavera è anche l’ultimo del mese di marzo (e di emergenza sanitaria). Per le famiglie e i loro bambini sono tante le occasioni e gli eventi per divertirsi insieme tra spettacoli all’aria aperta e passeggiate a tutte le ore del giorno (e della notte!) per ritrovare la natura che si risveglia, con tutta la fiducia che è in grado di trasmettere e di cui si sente un gran bisogno.

Attenzione: tra sabato e domenica torna l’ora legale! Qui tutte le informazioni.

GIOCHI E LABORATORI

Varese: torna il Luna Park a Varese! Dopo due anni di stop, le giostre rianimano la Schiranna. Vecchie emozioni e interessanti novità apriranno al pubblico sabato 26 marzo e resteranno in città fino al primo maggio – Tutte le informazioni

Gallarate: domenica i laboratori di Intrecci Color Memore dedicati ai bambini al Museo Maga, ricercando le origini dei colori e i segreti dei loro abbinamenti in stile Missoni > Scopri di più

Angera: la Varese-Angera è la corsa di apertura del calendario di categoria Allievi. È in programma domenica 27 marzo. Il via da Palazzo Estense alle 8,30 (per gli amatori) e alle 10 (per i giovani). Circuito con salita tra Brebbia e Bogno di Besozzo. L’articolo

Varese: prosegue a Villa Mirabello La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre che parte dai reperti rinvenuti all’Isolino Virginia e si arricchisce di proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni. domenica l’ingresso è per tutti gratuito > Leggi di più

STORIE E SPETTACOLI

Brusimpiano: domenica Brusimpiano si veste da “C’era una volta…” . Il paese sarà allestito come un tempo, tra vecchi mestieri e spettacoli a raccontare storie del passato, tra divertimento e poesia > Scopri di più

Sesto Calende: sabato 26 marzo, ore 11, il secondo appuntamento col Teatro all’aria aperta per la rassegna “Respira il teatro”. In Piazza De Cristoforis va in scena lo spettacolo “Arca”, l’episodio biblico diventa così una lezione sull’importanza degli spazi e della convivenza > Lo spettacolo

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa settimana la scelta cade su due albi illustrati che parlano di inclusione, scoperti alla Fiera del libro di Bologna > Scopri di più

PASSEGGIATE

Gavirate: A piedi o in bicicletta, una gita con Alfa sul Lago di Varese

Sabato 26 marzo appuntamento inaugurale con “l’Acqua si AMO noi”. Due percorsi diversi sulle rive del lago e poi spettacolo per i bambini della “Zattera Teatro > Qui tutti i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Inarzo: sabato la naturopata Sonia Gallazzi propone una camminata sui sentieri dell’Oasi Brabbia alla scoperta delle gemme > Come partecipare

Castelseprio: “Il bosco, la prima risorsa del borgo, una passeggiata al sito di Castelseprio. Parco Pineta, Archeologitics e AstroNatura propongono per domenica 27 marzo alle 10 una passeggiata alla scoperta del rapporto tra bosco e castrum > Tutte le informazioni

Inarzo: doppio appuntamento domenica all’Oasi Lipu della Palude Brabbia che propone in mattinata Il condominio degli aironi, un’escursione di birdwatching fino alla torretta di osservazione, mentre nel pomeriggio c’è una passeggiata guidata dai volontari Lipu, porterà i partecipanti alla scoperta della fauna e della flora che popolano la riserva > Scopri i dettagli

Tradate: seconda domenica di porte aperte al centro didattico scientifico del parco Pineta a Tradate con l’inaugurazione della nuova stagione e tanti sentieri, giochi e percorsi da scoprire o ritrovare > Leggi qui

Origgio: domenica ecologica con “Puliamo Origgio”. Alle 9 ritrovo all’esterno della Biblioteca Comunale: distribuzione del materiale e organizzazione dei gruppi. A seguire attività di pulizia del territorio dalle ore 09.30 alle ore 12.00. alle 12.30 pranzo da asporto (panino con salamella e bibita) presso la “Baita degli Alpini” – Tutte le informazioni

Gerenzano: giornata del Verde Pulito a Gerenzano. Il Comune di Gerenzano, in collaborazione con Volontari civici, coop. Ardea onlus, e Parco dei Mughetti, organizza per domenica 27 marzo la pulizia delle aree verdi limitrofe al Parco degli Aironi – Tutte le informazioni

Gornate Olona: una passeggiata tra Suoni e rumori del bosco di notte, è l’iniziativa promossa per sabato sera dal Paco Pineta con partenza alle 20.45 dal Santuario della Madonnetta > L’evento

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese – Malnate: consulenze gratuite a Varese e Malnate grazie a Il mestiere di genitore, il nuovo servizio di Re-Start offre alle mamme e ai papà percorsi individuali o in gruppo e opportunità di confronto dedicati solo ai papà > Leggi l’articolo

Azzate: aperte le adesioni per partecipare a “Noi, donne e madri in cerchio”, un percorso al femminile gratuito, di integrazione e autonomia promosso dalle Mamme in Cerchio di Azzate > Come partecipare

Laveno Mombello: “Dare la vita è riceverla”: incontro a Laveno con Costanza Miriano. Appuntamento sabato 26 (ore 21) nel salone dell’Oratorio del Ponte. Ospite del CAV del Medio Verbano la giornalista e scrittrice perugina invitata a parlare del ruolo odierno della donna > Tutte le informazioni

Varese: fino al 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte c’è Fun 4 kids, con quattro artiste che puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco > Tutte le informazioni

