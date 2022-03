Expo Dubai: nel padiglione della Russia, dove la guerra non esiste

A Dubai non si sente praticamente nessuno parlare di guerra. Gli unici segnali ci sono, fortissimi, nel padiglione ucraino, con la miriade di bigliettini e messaggi per invocare la fine delle ostilità. Nel padiglione della Russia, uno dei più belli esteticamente e per i contenuti, non ce n’è traccia alcuna.

Come detto, quello russo è uno degli spazi meglio congegnati e belli da visitare, ma al contempo è anche dei più incredibilmente sconnessi con la realtà di questi ultimi giorni.

All’interno si parla di “tecnologia che stupisce” e tutti i video e i messaggi sono centrati sul concetto di cooperazione e interconnessione, in un momento nel quale il Paese è isolato dal resto del mondo a causa dell’invasione decisa dal presidente, Putin nei confronti dell’Ucraina.

Un’invasione e il conseguente isolamento che danneggeranno anche, inevitabilmente, la candidatura di Mosca ad ospitare Expo 2030.