Ezio Rossi non cerca alibi: “Chiediamo scusa ai tifosi del Varese”

Il Varese perde in casa 2-1 contro il Pdahe al termine di una gara senza mordente da parte dei biancorossi. Mister Ezio Rossi a fine partita non cerca scuse: «Con quella di Imperia questa è stata la peggior prestazione della stagione per atteggiamento e determinazione e altri fattori. La volontà c’è ma è mancato l’aspetto caratteriale e il gioco. Nel primo tempo forse ho sbagliato io cambiando modulo ma anche nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco; dobbiamo solo chiedere scusa ai chi è venuto a vederci e a chi tifa Varese».

«Il confronto con i tifosi ci sta – prosegue l’allenatore biancorosso -, loro chiedono i risultati e l’unica cosa che mi sento di dire è che questa squadra durante la settimana cerca sempre di mettere tutto quello che ha. In questo momento non ci sono riusciti. Abbiamo sbagliato tanto ed è difficile da spiegare. Il campo è brutto ma anche i calci da fermo ne abbiamo fatto giusto uno su dieci. Oggi Non ci sono scusanti, dobbiamo solo chiedere scusa. A Mamah in questo momento non riesce niente ma non voglio mettere la croce addosso ad un ragazzo che è alla prima vera stagione».