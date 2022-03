Falsi incidenti e truffa alle assicurazioni: arresti a Palermo, indagini anche a Varese

La Polizia è intervenuta anche in provincia di Varese nell’ambito di una operazione nata a Palermo per contrastare un giro di truffe alle assicurazioni. Gli agenti del commissariato Brancaccio del capoluogo siciliano hanno infatti arrestato otto persone e notificato altri 23 avvisi di garanzia: l’accusa per i fermati è quella di aver fatto parte di una associazione criminale che organizzava falsi incidenti stradali per poi riscuotere il premio dell’assicurazione.

Il periodo considerato è tra il 2017 e il 2020 e gli incidenti contestati erano di tipo violento, detto “spaccaossa”: le vittime infatti denunciavano di essere state investite mentre percorrevano le strade in bicicletta e presentavano ferite traumatiche. Gli inquirenti hanno stimato un giro di affari illecito di alcuni milioni di euro, denaro che le compagnie assicurative hanno corrisposto a titolo di risarcimento ai denuncianti per le lesioni patite.

Oltre agli arresti di Palermo e ai provvedimenti di Varese, la Polizia è intervenuta anche nelle province di Novara, Torino, Vercelli e Milano; nel frattempo le indagini hanno permesso di bloccare la liquidazione di alcuni falsi incidenti, evitando così alle compagnie raggirate di sborsare altre centinaia di migliaia di euro.