Famiglie In Rete: al Verbania di Luino un incontro “Alla scoperta dell’affido”

Volto a promuovere la cultura dell’affido e della solidarietà tra famiglie. L’appuntamento è per giovedì 7 aprile alle ore 18:00

Pensi che la tua famiglia possa rappresentare una risorsa?

Il 7 aprile alle ore 18:00 presso Palazzo Verbania di Luino si terrà un incontro, promosso all’interno del progetto FA.RE – Famiglie In Rete, dal titolo “Alla scoperta dell’affido“. In alternativa, giovedì 21 aprile, l’evento verrà riproposto, sempre alle ore 18:00, online.

FA.RE è un progetto dedicato alla promozione dell’affido e della solidarietà tra famiglie, per il sostegno territoriale della crescita dei minori. L’incontro è aperto e rivolto a tutti.

Per informazioni sui percorsi di informazione e formazione per le famiglie, oltre che per prenotare la propria presenza agli eventi, rivolgersi all’indirizzo fa.re@vallidelverbano.va.it

Famiglie in Rete – DGR 2315 del 2019 – Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia

Progetto finanziato con il contributo di Regione Lombardia – ATS Insubria capofila del progetto