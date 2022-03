Femmine galattiche per la nuova edizione dei Pomeriggi Teatrali

Giunta alla XVII edizione torna la rassegna dei “Pomeriggi Teatrali” domenica 6 marzo alle 17.00 nella suggestiva cornice di Salone Estense a Varese.

Organizzata da Endas Varese e realizzata con la Direzione Artistica di Paolo Franzato, rimandata a causa dell’ondata pandemica degli ultimi mesi, inaugura questa domenica con lo spettacolo “Femmine Galattiche” che gioca brillantemente con i temi femminili di sempre, declinati in chiave ultramoderna: i figli, il lavoro, gli uomini, la libertà, il corpo. E’ tutto molto complicato, ma per fortuna ci sono le diete, l’ironia e soprattutto l’Agenzia Matrimoniale Spaziale.

“Femmine Galattiche” mette in scena diversi monologhi di Giuseppe Della Misericordia.

In scena tre brillanti attrici, Monica Anchieri, Marcella Magnoli e Caterina Murrazzu, dirette da altrettanti tre affiatati registi: Raffaele Campolattano, Alessandro Mezzanotte e Mauro Provvidi. Luci e audio di Marco Rodio con la collaborazione di Alberto Vezzoli. Progetto, cast & produzione di Teatro Franzato. Spettacolo omaggio all’universo femminile nella giornata della Festa delle Donne.

Le attrici Monica Anchieri, Marcella Magnoli, Caterina Murrazzu e i registi Raffaele Campolattano, Alessandro Mezzanotte, Mauro Provvidi dello spettacolo “Femmine Galattiche” sono tutti artisti del Teatro Franzato con una lunga carriera nella rispettiva Compagnia dagli anni ‘90 fino ad oggi, interpretando grandi autori, tournée in Italia e all’estero e le produzioni internazionali nei pioneristici spettacoli diretti dal regista-psicopedagogista varesino.

Giuseppe Della Misericordia è un affermato drammaturgo varesino che scrive per esplorare il confine tra il tragico e il comico. E’ autore di molti artisti per il teatro, il web e la televisione, e le sue opere teatrali sono rappresentate in tutta Italia e non solo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali i premi Una commedia in cerca d’Autore 2014, Secondo Classificato al Premio Drammaturgia Teatro e Disabilità 2016, il Premio Inedito – Colline di Torino 2018 e il Premio Nazionale Teatrale Achille Campanile 2021.

«Nell’arco dei miei 37 anni di attività teatrale durante i quali ho realizzato oltre 300 diversi spettacoli – spiega Paolo Franzato – ho proposto molti lavori inerenti i temi della guerra, della violenza, delle aggressioni e prevaricazioni (quali: L’Osservatore Italiano, Porcile, La Ballata del Carcere di Reading, Pre-paradise sorry now, Commedia senza titolo di Federico Garcìa Lorca, Gesti di pace, Most – Il Ponte, La missione di Rasputin) e tanti altri lavori vertevano sul tema della figura femminile, della donna, inteso nei suoi vari aspetti, culturale, esistenziale, sociale, politico, psichico (quali: Madre Luna. Luce sott’acqua, Barbablù, Mia… x sempre, Scene al Femminile). In quegli spettacoli come in quest’ultimo – Femmine Galattiche – quello che mi preme, che cerco di proporre e di mettere in risalto è la conoscenza, l’accettazione, l’accoglienza e la valorizzazione degli aspetti più intimi della psiche femminile (spesso soffocati e inibiti), che, se alimentati, sviluppano i nostri poteri istintuali quali l’intuito, l’introspezione, la resistenza, l’amore tenace, la sensibilità acuta, la lungimiranza, la capacità di curare e di tendere ai propri fuochi creativi. Ecco credo che questa sia una importante terapia contro le forze distruttive e di sopraffazione, a tutti i livelli, quindi in senso più ampio un impegno per una cultura di pace, convivenza, fratellanza, inclusione e amore.»

Domenica 6 marzo 2022, h 17.00

“Femmine Galattiche”

drammaturgie di Giuseppe Della Misericordia

con Monica Anchieri, Marcella Magnoli, Caterina Murrazzu

regia Raffaele Campolattano, Alessandro Mezzanotte, Mauro Provvidi

Ingressi: Biglietto intero: 13 euro. Biglietto ridotto: 10 euro. Prezzi ridotti riservati ai soci Endas e ai ragazzi fino ai 16 anni.

Ingresso con green pass rafforzato e mascherina.

Prevendite biglietti: tel. 347.4657358 (orari pomeridiani).

www.franzato.it/info