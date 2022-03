Fermato con eroina, cocaina e contanti: in manette un 20enne a Lonate Pozzolo

Ha provato a ingannare gli uomini della Volante del Commissariato di Busto Arszio che lo avevano fermato per un controllo, consegnando agli agenti un piccolo quantitativo di hashish nella speranza di non subire ulteriori perquisizioni. Ma la mossa non è servita a un 20enne piemontese per evitare l’arresto in seguito a una ispezione più approfondita da parte dei poliziotti.

Il giovane era stato intercettato a Lonate Pozzolo venerdì scorso, 4 marzo, mentre percorreva con la sua macchina una delle vie che costeggiano un bosco noto per la presenza di spacciatori. La targa della provincia di Vercelli ha insospettito gli agenti incaricati di un servizio di controllo del territorio che sono quindi entrati in azione fermando il veicolo e, successivamente, scoprendo che il piccolo pezzo di “fumo” consegnato era soltanto un modo per sviare l’attenzione.

Il 20enne (che era accompagnato da un’altra persona) infatti custodiva, tra le mutande, circa 160 grammi di eroina e altri 50 grammi di cocaina; inoltre aveva con sé contanti per 1.600 euro. Un quadro che ha portato all’arresto del giovane, ritenuto uno spacciatore in trasferta nel Basso Varesotto.

Una seconda operazione, portata a termine sempre dalle Volanti, ha invece portato all’arresto e al trasporto in carcere di un 37enne di Busto Arsizio, momentaneamente trasferitosi a Gallarate. L’uomo era stato segnalato come possibile spacciatore di rilevanti quantità di hashish e marijuana: i poliziotti lo hanno controllato e si sono visti, anche in questo caso, consegnare piccole quantità di stupefacenti. La successiva perquisizione nella sua abitazione di Busto ha però permesso di scoprire, nascosti in una grondaia, diversi panetti di hashish e confezioni di marijuana per un totale di 700 grammi. Con essi anche un bilancino, diversi sacchetti e una macchina per il sottovuoto, un corredo che ha fatto scattare le manette.