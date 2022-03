Fiabe a teatro, al Duse di Besozzo lo spettacolo “Di là dal mare”

Prosegue la rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro”, domeniche pomeriggio al Teatro Duse promosse dall’Amministrazione Comunale di Besozzo in collaborazione con la Compagnia C’è un asino che vola, dedicate ai bambini e alle famiglie in scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, in queste domeniche di inizio primavera.

Domenica 13 marzo alle 16.30 al teatro Duse la Compagnia Walter Broggini in collaborazione con Ortoteatro metterà in scena “Di là dal mare” spettacolo con attori, pupazzi e marionette spettacolo consigliato ai bimbi dai 5 anni.

La conclusione della rassegna è prevista per domenica 24 aprile alle ore 16:30 all’aperto, tempo permettendo, con “Pollicino Pop” – Teatro Invito. Di là dal mare: Berto osserva il mare, si addormenta e sbam! Non è più sulla stessa spiaggia, non più nello stesso luogo! Inizia così un viaggio alla scoperta di posti nuovi e misteriosi, nei quali incontrare altre culture, altri stili di vita, valori, costumi e storie di cui per fortuna Berto è un esperto essendo bibliotecario! E allora via con racconti divertenti e bizzarri da condividere e ascoltare, i cui protagonisti sono burattini, marionette e pupazzi; una varietà di tecniche d’animazione che trova pari solo nella diversità e ricchezza di incontri di Berto, l’uomo della spiaggia, nel suo lungo viaggio via mare.

L’ingresso unico al costo di 5,00€ è su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com . E’ disponibile anche la prevendita presso Musical Box via XXV Aprile a Besozzo tel.0332/770479. Al fine di rispettare le norme Covid vigenti è possibile accedere allo spettacolo muniti di mascherina Ffp2 ed è richiesto il SuperGreen Pass sopra i 12 anni.