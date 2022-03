Fiamme alla torbiera di Laveno, i vigili del fuoco salvano un cucciolo di cinghiale

Intorno alle 11 di venerdì mattina un incendio ha danneggiato una parte dei canneti della località Torbiera di Laveno Mombello: i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, del tipo usato per muoversi con più agilità su terreni impervi o senza strade.

Gli operatori hanno spento le fiamme e poi messo in sicurezza l’area, un’operazione che dev’essere fatta con particolare attenzione per evitare la ripresa delle fiamme, in un contesto di grande e prolungata siccità.

I pompieri hanno anche salvato dalle fiamme un cucciolo di cinghiale. L’animale selvatico non era ferito ed è stato pertanto liberato nella zona.

Le cause dell’incendio devono ancora essere stabilite.