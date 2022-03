Fiamme nei boschi di Montegrino Valtravaglia, l’incendio vicino alle abitazioni

Per cause da accertarsi un’area boschiva è stata interessata da un incendio a Montegrino Valtravaglia (Va), in località Laghetto. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di giovedì 24 marzo. Immediato l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco con quattro automezzi, affiancate dai volontari AIB.

Le fiamme si sono sviluppate in un’area nei pressi dalla strada provinciale, vicino ad alcune abitazioni e hanno interessato 70000 metri di sottobosco.