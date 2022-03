Filcams Cgil: “Facciamo chiarezza sulla situazione del lavoratori VCV”

Riceviamo e pubblichiamo

Vogliamo fare chiarezza in merito a quanto avvenuto nella procedura di cessione del ramo d’azienda a Vedetta 2 Mondialpol Spa.

Il 1 marzo insieme a tutte le organizzazioni sindacali interessate delle province di Varese e Como, abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale della cessione del ramo d’azienda da VCV a V2M.

Come previsto dalla normativa (art 47 Legge 428/90) abbiamo richiesto un incontro per essere informati in merito alla procedura.

Tutte le organizzazioni sindacali, nessuna esclusa, hanno fatto la medesima richiesta, rendendosi disponibili all’incontro. Semplicemente una sola organizzazione ha chiesto la possibilità di tenere l’incontro presso la propria sede di Varese, al fine di svolgerlo in presenza e non da remoto vista la delicatezza dell’argomento.

A quel punto V2M ha messo a disposizione una la propria sede per poter essere tutti presenti e eventualmente un link per partecipare anche da remoto nel caso qualcuno fosse stato impossibilitato a venire a Como.

E’ seguita una ulteriore PEC da parte di Fisascat che apprezzava la disponibilità per svolgere l’incontro in presenza, ma che ribadiva la volontà di effettuarlo a Varese presso la propria sede. Mai nessuno ha messo in discussione lo svolgimento dell’incontro. La Filcams ha appreso dell’assenza di Fisascat solo ed esclusivamente nel momento in cui la stessa organizzazione non si è presentata al tavolo il giorno 16 marzo, senza peraltro essere stata messa a conoscenza di un’assemblea sindacale in contemporanea all’incontro.

Peraltro all’incontro erano presenti delegati sindacali di VCV appartenenti ad un’altra organizzazione, delegati che risultavano nell’elenco lavoratori oggetto del passaggio a V2M.

Cosa abbiamo chiesto?

Durante l’incontro, insieme alle altre organizzazioni presenti, abbiamo chiesto garanzie occupazionali, quindi il mantenimento di tutti i posti di lavoro, il mantenimento delle professionalità, agevolazioni in merito all’organizzazione dei turni per consentire ai lavoratori VCV di raggiungere Como insieme per risparmiare sui costi, una indennità per eventuali maggiori costi di trasporto in caso di maggiore distanza tra la residenza e la sede di lavoro, la destinazione a servizi più vicini a casa e il mantenimento di condizioni economiche di miglior favore eventualmente presenti nelle buste paga.

Cosa abbiamo ottenuto?

Vedetta 2 Mondialpol, nella persona del Presidente, ha garantito circa il mantenimento dell’occupazione, peraltro in una delle più importanti realtà della vigilanza a livello nazionale, ha rassicurato rispetto all’organizzazione del lavoro, attraverso la valutazione ove possibile di assegnazione a servizi più vicini alla residenza, ha detto che farà sì che nel limite del possibile l’orario di lavoro coincida per consentire di raggiungere Como in gruppo risparmiando sui costi di trasporto, e si è concordato che verrà erogata una indennità di 5 Euro al giorno nel caso in cui la distanza tra la residenza e la nuova sede lavorativa sia maggiore rispetto ad oggi. Inoltre V2M, sempre su richiesta delle organizzazioni sindacali presenti, si è resa disponibile a valutare eventuali indennità individuali presenti nelle buste paga, che come sindacato riteniamo parte della retribuzione di fatto, conferma del piano ferie già presentato, salvo problematiche particolari.Alla fine dell’incontro è stato firmato un verbale di esperita procedura, contenente le questioni sopra riportate, verbale che è agli atti e che testimonia la bontà del lavoro svolto da chi era presente al tavolo di trattativa.

Rispettiamo la scelta di chi ha deciso di non partecipare alla discussione, ma la riteniamo una scelta sbagliata che nulla avrebbe potuto rispetto all’acquisizione del ramo d’azienda di VCV da parte di V2M. Pensiamo che la decisione di non sedersi al tavolo sia stata del tutto strumentale, a maggior ragione in una procedura che ha valore puramente di consultazione e informazione.

La Filcams è disponibile a un confronto per ribadire la correttezza del proprio operato e la qualità della contrattazione svolta.

FILCAMS CGIL COMO e VARESE