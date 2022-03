Filosofarti: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 marzo

L’edizione 2022 di Filosofarti è partita a metà febbraio: tanti gli incontri che sono stati organizzati non solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore).

Il festival culturale, che quest’anno ha il titolo“Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“, avrà inizio sabato 19 febbraio e si protrarrà fino a fine marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2022 si è optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online.

SABATO 5 MARZO

“La fotografia tra testimonianza e interpretazione: l’esperienza della visione nel rappresentare il territorio” (ore 16):conferenza sul tema con la partecipazione di architetti, esperti e fotografi, con proiezioni – a cura dell’Afi – Archivio Fotografico Italiano; al centro giovanile Stoà di Busto Arsizio

“Siamo solo la nostra eredità genetica?” (ore 17.30), lectio magistralis con Piergiorgio Odifreddi:

DOMENICA 6 MARZO

“Paesaggio, un’eredità mutevole: appunti fotografici lungo l’asse del Sempione lombardo” (ore 17): conferenza tra fotografi e architetti e visita guidata alla mostra a Villa Pomini di Castellanza

“Cosa lasciamo ai nostri figli?” (17.30), con Alberto Pellai : evento online

: evento online “Energia, la grande trasformazione” (ore 21): incontro con l’autrice Valeria Termini

La programmazione è da controllare sul sito di Filosofarti per verificare che gli incontri siano stati spostati in streaming.