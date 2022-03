Finanza innovativa per le piccole imprese: ciclo di incontri promosso dall’Università dell’Insubria

Al via un ciclo di nove seminari intitolato «Temi di finanza innovativa per le piccole e medie imprese (Pmi)» organizzato dal CreaRes Centro di ricerca in Etica degli affari e responsabilità sociale diretto dalla professoressa Cristiana Schena, nell’ambito del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria. L’iniziativa è supportata dalla Fondazione «Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria» e patrocinata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’obiettivo è di offrire conoscenze applicate sui percorsi di digitalizzazione e sostenibilità sperimentati in ambito finanziario per le Pmi, grazie alla docenza di studiosi, esperti del settore finanziario, realtà operative, professionisti e Autorità di vigilanza.

Nel primo incontro, mercoledì 9 marzo, i relatori si confrontano sull’analisi di contesto, toccando i temi legati alla struttura finanziaria e ai profili di rischio delle Pmi, alla cornice normativa europea relativa agli operatori e ai mercati finanziari, agli interventi pubblici e privati attivati nel contesto pandemico e post-pandemico, le soluzioni finanziarie adottate dalle Pmi e la loro conoscenza dei canali di finanziamento alternativi.

Modera la professoressa Cristiana Schena. Intervengono: Andrea Bellucci e Andrea Uselli dell’Università dell’Insubria, Gianluca Potenza di Consilia BM, Alessandra Tanda dell’Università degli Studi di Pavia.

I webinar, in programma dal 9 marzo al 18 maggio, sono proposti gratuitamente sulla piattaforma Microsoft Teams, aperti al pubblico e agli operatori interessati. La partecipazione a ciascun webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti formativi per la formazione professionale continua ed obbligatoria riconosciuta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

Per le date dei singoli incontri, ulteriori informazioni e iscrizioni: https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/