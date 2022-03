Fiorella Mannoia in concerto al Teatro di Varese

La cantautrice farà tappa in città per una data del “La versione di Fiorella Tour 2022”

Appuntamento con una delle più grandi interpreti della musica italiana. Domenica 3 aprile, alle 21, al Teatro di Varese è in programma il concerto di Fiorella Mannoia. La cantautrice farà tappa in città per una data del “La versione di Fiorella Tour 2022”.

Il tour prende il nome dal programma che Fiorella sta conducendo su Rai 3 dal 25 ottobre scorso in seconda serata. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.