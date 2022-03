Come Flutur ha emozionato la tv greca: un viaggio musicale e spirituale partito dal Maggiore

«Amo la tua musica e la tua anima». Con la sua musica ha conquistato Ellada Eheis Talento, il talent-show greco basato sul format internazionale Got Talent, sorprendendo i giudici che gli hanno riservato un en plein.

Dopo mesi di attesa dalla registrazione, avvenuta lo scorso ottobre, lo scorso 27 marzo la televisione greca ha finalmente trasmetto la puntata che ha visto protagonista Flutur, il polistrumentista di Sesto Calende autore di un’odissea – leggi qui la sua storia – che lo ha portato dal Lago Maggiore al Mare Egeo in un viaggio alla ricerca di “emancipazione dal proprio passato” terminato con gli applausi e i complementi ricevuti in uno degli più importanti programmi del piccolo schermo ellenico.

Una meta non casuale, il Dodecaneso, dal momento che la sua famiglia è di origini greche. Così come la scelta del nome d’arte Flutur, parola che in albanese significa “farfalla” è tutt’altro che aleatoria.

«Quando ho sentito la necessità di partire, avevo dentro qualcosa che mi chiamava – spiega Flutur, al secolo Alessio Cazzaniga -. Quando mi giravo interiormente a guardarlo era così forte che scoppiavo a piangere. Erano i primi giorni di luglio, lo stesso periodo in cui, durante la Seconda guerra mondiale, mio nonno da Rodi, dove era nato, si spostò a Sestri Levante. Io provai ad andare a Rodi ma non trovai voli o traghetti, quindi decisi di andare ad Astypalea». Isola, destino vuole, soprannominata la “farfalla dell’Egeo” per la sua singolare morfologia.

L’esibizione (non integrale) di Flutur, alle prese con chitarra, rav e hacken continuum. Per lui “quattro sì” validi per un’eventuale chiamata alla fase finale del programma: