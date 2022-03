Fondazione Raimondi di Gorla Minore a disposizione dei profughi ucraini: tamponi e visite gratuite

Tamponi e visite ortopediche e di medicina generale gratis per i profughi ucraini della zona. Lo ha deciso la Fondazione Raimondi Francesco che, ancora una volta, si dimostra attenta alle esigenze del territorio offrendo servizi di qualità in ambito sanitario e socio-assistenziale attraverso le proprie unità d’offerta residenziali e domiciliari (poliambulatori, servizio ADI e SAD, RSA e Riabilitazione generale geriatrica e di mantenimento).

Inoltre spesso è stata artefice di screening gratuiti per la popolazione del comune di Gora Minore e dei comuni limitrofi. In conformità con la mission di struttura, anche in occasione dell’emergenza profughi dall’Ucraina, la Fondazione intende mettere a disposizione alcune prestazioni medico specialistiche e diagnostiche a titolo gratuito per aiutare le persone più bisognose.

Le prestazioni proposte

Esecuzione di tamponi antigenici rapidi per la diagnosi precoce di positività al covid eseguibili il martedì ed il giovedì dalle 09.00 alle 09.30, con relativo inserimento del risultato sul portale regionale MAINF, visite ortopediche il lunedì dalle 11.00 alle 12.00 e visite di medicina generale effettuate dai medici di reparto il venerdì dalle 13.00 alle 14.00.

Tutti gli accessi dovranno essere programmati telefonando alla segreteria dei poliambulatori dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 16.00 al seguente numero: 0331 – 601133 Gli accessi alle visite mediche, al fine di garantire la sicurezza di tutti, dovranno essere preceduti dall’esecuzione di tampone antigenico rapido.

Nel caso di difficoltà linguistiche, si richiede la presenza di un traduttore al fine di ottimizzare la raccolta dei

dati (anagrafici e anamnestici).