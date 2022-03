I fondi Covid non usati per attutire gli aumenti delle bollette di gas e luce dei cittadini di Busto Arsizio

Su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, l’Amministrazione comunale ha approvato una misura urgente di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche rivolta alle famiglie in difficoltà economiche connesse all’emergenza sanitaria con l’aggiunta, questa volta, dei pensionati.

A disposizione 305.547,54 euro derivanti dal fondo ministeriale assegnato al Comune di Busto Arsizio ai sensi del decreto ‘Sostegni bis’. Si tratta, infatti, di fondi dell’emergenza Covid che non sono stati utilizzati in un precedente bando.

L’entità del sostegno economico è determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare e va da 150 a 450 Euro in base ai componenti del nucleo famigliare (150 1 persona, 250 2 persona, 350 3 persone, 450 4 e più persone). Destinatari della misura sono i nuclei familiari con un ISEE non superiore ad Euro 20.000 che presentino una condizione di difficoltà economica derivante dalla situazione di emergenza sanitaria (ad esempio in conseguenza di licenziamento; sospensione di attività lavorativa; riduzione dell’attività lavorativa; riduzione della capacità economica del nucleo familiare) tramite autodichiarazione. Potranno accedervi anche gli utenti che vivono in un condominio con riscaldamento centralizzato.

A breve sarà pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande che dovranno pervenire al Comune entro il 30 giugno: «Daremo tempo a chi non ha ancora l’Isee di predisporlo attraverso i Caf o i commercialisti» – ha spiegato l’assessore. Il bonus è una tantum, non preclude la rateizzazione dei pagamenti e verrà versato sul conto postale o conto corrente bancario.

L’assessore Reguzzoni, nel presentare la misura, ha anche spiegato che «la richiesta delle minoranze di intervenire su Agesp Energia per calmierare gli aumenti non poteva essere accolta perché non si può chiedere ad un’azienda che opera sul mercato privato di fare sconti».