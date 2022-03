“Formazione e Salute”: quattro incontri targati Liuc e Humanitas

La salute è un tema di tutti. La LIUC ne è convinta e lancia per questo un’iniziativa in collaborazione con Humanitas Mater Domini, che punta a coinvolgere l’intera comunità universitaria e non solo.

Il progetto, dal titolo “Formazione e Salute”, prenderà il via il prossimo giovedì 24 marzo e si svilupperà in 4 incontri, che vedranno protagonisti medici di Humanitas Mater Domini.

Un’iniziativa promossa dal Servizio Counseling and Well-being della LIUC (coordinato da Alessandra Massironi) e rivolta a studenti, docenti, personale amministrativo della LIUC, ma anche agli studenti del corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University che, a partire da quest’Anno Accademico, ha sede in LIUC.

“Gli incontri di carattere scientifico condotti dagli specialisti Humanitas – spiega Alessandra Massironi – si inseriscono nelle numerose iniziative di promozione della salute che contraddistinguono il nostro Ateneo. Parte integrante del modello LIUC è una formazione dei futuri professionisti che passa anche attraverso maggiore consapevolezza e senso di responsabilità individuale e collettiva. “Formazione e Salute” è espressione di un sapere inclusivo e transdisciplinare, in linea con il ruolo assunto dall’Ateneo rispetto alle azioni di sostenibilità e Terza Missione in cui si inserisce questo progetto. Un segnale potente nel richiamare l’attenzione ai temi della salute, a partire dai luoghi di lavoro e di formazione”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto, perché la cultura della salute e la promozione di stili di vita sani sono da sempre tra i principi ispiratori della nostra attività. Conoscere permette di prevenire, essere maggiormente consapevoli favorisce il benessere individuale e collettivo”, afferma Alessandro Liguori, Amministratore Delegato Humanitas Mater Domini.