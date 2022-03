Il Foto Club Varese lancia l’iniziativa “La città ci guarda” in occasione dei suoi 50 anni

In occasione dei suoi 50 anni di attività, il Foto Club Varese ha ideato una serie di iniziative per festeggiare questa importante ricorrenza. Il secondo progetto social lanciato per il mezzo secolo di vita si intitola “La città ci guarda” ed è un concorso a partecipazione gratuita al quale si può aderire entro il 31 marzo prossimo.

Il regolamento prevede che ogni partecipante invii una sola fotografia – ammessi scatti sia in bianco e nero, sia a colori – che abbia per tema il titolo del progetto. Le dieci immagini giudicate più meritevoli saranno pubblicate sui profili social del Foto Club Varese APS e potranno fare parte di eventuali mostre fotografiche allestite in futuro. Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo mail info@fotoclubvarese.it nel formato e nella dimensione digitale preferite. Oltre al nome dell’autore, va specificata anche l’eventuale appartenenza a una associazione fotografica.

Il Foto Club Varese nacque nel 1972 al Caffé Zamberletti – il presidente era Franco Pontiggia – con lo scopo di divulgare l’amore per la fotografia soprattutto presso i giovani. Oggi dopo cinquant’anni questi principi sono ancora ben saldi negli attuali soci.