Fratelli d’Italia in piazza per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica a Busto e Castellanza

Fratelli d’Italia torna nelle piazze a Busto Arsizio e Castellanza per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

A Busto Arsizio saranno presenti sabato 12, dalle ore 9, saranno in via Milano, angolo piazza San Giovanni per la raccolta firme per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, tesseramento 2022 e Festa di tutte le Donne.

A Castellanza domenica 13 e venerdì 18 in piazza Cerini.