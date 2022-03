Fratelli d’Italia raccoglie firme a Gallarate per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica

Domenica 6 marzo, Fratelli d’Italia Gallarate è sceso in piazza per la raccolta firme a sostegno della legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Poco più di un mese dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia chiede che il Capo dello Stato venga scelto direttamente dai cittadini.

Presenti al gazebo anche Giuseppe De Bernardi Martignoni, Presidente del Consiglio Comunale, e Marco Colombo Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia. In poche ore raccolte oltre 150 firme.

«Lo spettacolo indegno offerto da molta delle forze politiche durante l’ultima elezione del Presidente della Repubblica rappresentano uno dei momenti più bassi della politica Italiana. Fratelli d’ Italia da sempre si batte affinchè Il Presidente della Repubblica, nella sua veste di Garante della Costituzione e rappresentante di tutti gli italiani venga scelto direttamente dai cittadini. Basta con i teatrini della politica! Basta con le manovre di palazzo! – ha dichiarato Giuseppe De Bernardi Martignoni».

«Oggi scendiamo in piazza per dare maggiore vigore alla battaglia di Fratelli d’Italia per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Colui che ha deciso le sorti dell’Italia e degli italiani negli ultimi quattro anni non può più essere eletto nelle stanze buie delle Segreterie di partito. Fratelli d’Italia si batterà contro ogni forma di politicizzazione della figura più alta delle istituzioni nazionali e che nelle sue molteplici funzioni deve essere Garante di tutti e non ad appannaggio di un numero ristretto di singole forze politiche – ha dichiarato Stefano Romano Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Gallarate».