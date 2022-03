Funicolare, videosorveglianza, riqualificazione delle periferie: gli emendamenti al bilancio di Varese Ideale

Stefano Clerici, Consigliere comunale di Varese Ideale, ha presentato e depositato una serie di emendamenti al Bilancio per chiedere all’amministrazione interventi sul decoro urbano e la riqualificazione di alcune zone della città di Varese. «Si tratta di opere di cui le zone coinvolte hanno bisogno da fin troppo tempo» commenta il consigliere.

Gli emendamenti presentati da Clerici, in particolare, prevedono lo stanziamento di centomila euro per intervento sull’arredo e il decoro urbano nel quartiere Montello, duecentomila euro per il collocamento di un impianto di videosorveglianza in piazzale Valganna angolo viale Ippodromo, e la riqualificazione dell’area interessata; cinquantamila euro per la realizzazione di un percorso pedonale protetto in via Montebello, a Casbeno; cinquantamila euro per la riqualificazione del parco Perelli di Biumo Inferiore, teatro di degrado e illegalità diffusa; trentamila euro per l’erogazione di un servizio di pulizia delle facciate di edifici deturpate; cinquantamila euro per l’ampliamento del capitolo di bilancio sugli interventi per eliminare le barriere architettoniche su strade e marciapiedi.

Il consigliere di Varese Ideale chiede inoltre che due agenti di Polizia locale siano destinati specificamente a presidiare via Morosini, via Como, via Milano e piazza 20 Settembre; incalza l’amministrazione perché si spenda per una maggiore cura e una migliore pulizia di strade e marciapiedi e chiede, infine, che la funicolare del Sacro Monte sia riattivata e resa fruibile tutto l’anno.

«Gli interventi che proponiamo oggi – commenta il Consigliere – sono gli stessi che come Varese Ideale avevamo ritenuto prioritari in campagna elettorale. “Sicura, pulita, viva: la Varese ideale”, erano le nostre parole d’ordine. Lo sono ancora. Nel nostro ruolo di opposizione seria e collaborativa, avendo come unico scopo il bene dei nostri concittadini».