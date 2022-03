Il Comune di Laveno mette in guardia i cittadini dalle truffe porta a porta e dai rischi che ne possono derivare. Proprio nei giorni scorsi, riferisce l’amministrazione, si sono verificati furti in appartamento da parte di persone che si sono presentate come incaricati della società Alfa.

«Nessuna persona è autorizzata dal Comune e dalle società del servizio acqua, gas, elettricità, telefonico, di gestione rifiuti – allerta il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino – ad entrare nelle vostre abitazioni. Qualora si presentassero a casa vostra o vi chiamassero per effettuare un intervento – aggiunge – , prima di confermare l’appuntamento e di fare entrare in casa le persone, contattate direttamente la società per la quale vi hanno detto di essere state incaricate. Cercate autonomamente il numero di telefono della società, non fatevelo dare da chi vi chiama o vuole entrare in casa. Nel caso in cui non riusciste ad avere conferma dell’appuntamento dal numero di telefono della società, rinviate l’appuntamento e non aprite assolutamente la porta – conclude il Sindaco».

Questi i numeri delle società che generalmente operano sul territorio di Laveno Mombello:

Per acquedotto, fognatura: Alfa srl 800.103.500

Per gas: 2IReteGas 800.997.710

Per energia elettrica: Enel Energia 800.900.860

Per rifiuti: Comunità Montana Valli del Verbano 800.135.58

Se si presentano per conto del Comune di Laveno Mombello contattare la Polizia Locale 0332 666.100 o l’Ufficio Tecnico 0332 625.533

Si ricorda inoltre che se dei soggetti si dovessero presentare comunicando di essere agenti della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco o altro, è necessario accertarsi che siano in divisa e che vi sia nei pressi un’auto del corpo indicato. Le forze dell’ordine e i corpi dello Stato non si presentano mai in borghese e senza un’auto appartenente al corpo cui appartengono. Nel caso la società contattata non confermasse l’appuntamento di propri operatori presso la Vostra abitazione, si invita a contattare prontamente la Polizia Locale al numero 0332 666.100 o i Carabinieri al numero 0332 668.210.