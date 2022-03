Gabriele Colombo racconta gli “allenatori brillanti”

«Nello sport devono esserci sì la fatica e la costanza, ma deve esserci anche quello spazio di benessere mentale che sostiene l’impegno e la passione». Ne è convinto Gabriele Colombo, mental coach sportivo ed ex allenatore di quella particolare squadra di rugby che sono i Rosafanti Cassano Magnago (squadra, ma anche gruppo affiatato, spesso in iniziative solidali). Oggi fa parte dello staff di Cus Milano Rugby e Brescia Rugby, presta la sua opera anche per Cardano skating e tante altre realtà sportive, dalla bmx al basket, non solo nel territorio del Varesotto e del Milanese.

Da qualche settimana Colombo ha dato alle stampe “Allenatori brillanti”, edito da Ultra Sport, che racconta di ispirazioni e pratiche per guidare al successo. «Il libro parla degli allenatori e del loro mondo. C’è una parte più divertente, sul ruolo dell’allenatore, che attinge anche alla mia esperienza con i Rosafanti, anche con una dose di ironia. Poi invece c’è anche la parte più seria del mental coaching, in cinque capitoli, anche qui partendo spesso da errori che io stesso ho fatto da allenatore».

“In questo libro e nella mia filosofia, successo altro non è che un participio passato, ovvero il far succedere ciò che noi vogliamo che succeda” scrive Colombo nella sua presentazione.

“Al centro di questo libro ci sono le domande che fa e che si fa un allenatore. L’importanza di farle in maniera efficace è centrale in tutto il lavoro, proponendo un metodo che non si concentra sul perché, ma sul come, focalizzando l’attenzione sulla comprensione e sulla funzionalità di determinati comportamenti all’interno di un gruppo, dove la creazione di un contesto di collaborazione e confronto, può essere stimolo per il cambiamento.”

«Il libro – continua Colombo – si chiude poi con una serie di interviste ad allenatori di diversi sport, partendo da Mister Secolo, Lorenzo Bernardi, attualmente coach della You Energy Volley Piacenza, Davide Kolec della Pallamano Cassano, Mauro Mazzotti del baseball San Marino, chiacchierate sul campo con allenatori di calcio, tra cui ex giocatori di Serie A come Antonio Filippini. Ma anche basket e futsal». La predisposizione per le interviste è un po’ parte del bagaglio di Gabriele Colombo, che ha prodotto anche una serie di documentari su temi tutti diversi (tipo: i baristi e il bancone).

La presentazione al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo

La prima presentazione del libro è giovedì sera, 17 marzo, al circolo Quarto Stato, un luogo intorno a cui girano molti della famiglia allargata dei Rosafanti. «Ci saranno tutti quelli che mi hanno visto nel ruolo di allenatore» dice Colombo, ridendo un po’ del fatto che si riconosceranno negli episodi raccontati.

«Poi al 22 marzo sarò a un convegno in Bicocca dedicato al rugby femminile, anche se non è una presentazione vera e propria. Più avanti farò altre presentazioni con le squadre con cui lavoro, al termine delle stagioni sportive».