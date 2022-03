Gabriele Galli conquista il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di speed skating

Tempo di festeggiamenti per il Cardano Skating, che con Gabriele Galli sale sul podio dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di speed skating. A Baselga di Piné, in Trentino-Alto Adige, l’atleta di Uboldo ha infatti conquistato nei 1500 metri maschili la medaglia di bronzo con il crono di 1’51″19, dietro ad Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine), arrivato secondo con il tempo di 1’50″88 e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), appena tornato dalle olimpiadi invernali di Pechino 2022, che ha vinto in 1’50″43. Galli ha sfiorato il podio anche nella mass -start, gara dove gli atleti competono in gruppo.

La stagione 2021/22 del pattinaggio di velocità su pista lunga si è conclusa tra venerdì 25 e domenica 27 febbraio. Ottimi risultati anche per gli altri atleti della Cardano Skating. Nelle classifiche finali Andrea De Tomasi si è infatti posizionato tra i primi dieci atleti per la 500 metri e Sonia Bianchi tra le prime dieci atlete nella 1000 metri.