Rumore lungo i binari, il Pd: “Il sindaco si faccia sentire con Fs”

«Ci risulta che Rfi non abbia ancora dato inizio ad alcuno dei lavori di mitigazione dell’inquinamento acustico che da oltre vent’anni colpisce i cittadini di Gallarate che abitano nelle vicinanze della tratta ferroviaria»: il Partito democratico di Gallarate ritorna sul problema dell’inquinamento acustico nei dintorni della stazione ferroviaria, con una mozione sul progetto delle barriere fonoassorbenti.

La mozione è stata depositata oggi, mercoledì 9 marzo, dal gruppo consiliare di centrosinistra e verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.

«Quando ho presentato la QT ad aprile dell’anno scorso», spiega la consigliera Anna Zambon, «l’assessore Sandro Rech aveva detto che sentiva con costanza Rfi anche su questo tema. La società a giugno aveva detto che avrebbe avviato i lavori entro dicembre 2021, ma ancora non sono incominciati».

La mozione

L’obiettivo è impegnare il sindaco e la giunta a “dare immediato avvio ai lavori”, non più procrastinabili visto “l’acclarato inquinamento acustico subito dalla cittadinanza”. Sarà poi necessario raccogliere “informazioni aggiornate sulla tempistica dei lavori previsti per l’implementazione del piano”: in particolare, il gruppo si riferisce al rischio di una “implementazione differita del piano nella sua interezza, che possa in alcune aree abitate aggravare la situazione di inquinamento acustico per una posa asincrona delle barriere fonoassorbenti rispetto i due lati edificati frontistanti”.

Inoltre, si chiede di “concertare le strutture prescelte per minimizzare l’impatto visivo e la perdita di luce derivante dalle installazioni” e di raccogliere informazioni precise riguardanti il “traffico ferroviario sul suo territorio, la movimentazione dei cargo e se sono previsti – e in quali tempi – ulteriori strumenti di traffico”.

«Con questa mozione intendiamo tenere alta l’attenzione su un’infrastruttura essenziale per i gallaratesi – conclude Zambon – soprattutto per quelli che vivono in zona, perché, come enunciato nella mozione, l’esposizione all’inquinamento acustico ha moltissimi effetti negativi».