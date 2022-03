A Germignaga una sorprendente scoperta: ritrovato un affresco sulla facciata della chiesa

Poco dopo la scoperta, avvenuta nella giornata ieri, 16 marzo, il pensiero di molti dei protagonisti di questa iniziativa è stato lo stesso: “chissà cosa ne avrebbe detto Carlo Alessandro Pisoni”, lo storico germignaghese scomparso lo scorso 26 aprile, vittima del Covid.

La chiesa di San Giovanni Battista a Germignaga era uno dei suoi grandi amori. Una passione condivisa da un gruppo di germignaghesi, guidati da Renzo Fazio e da Giovanni Corbellini, che insieme a Pisoni nel dicembre 2019 aveva lanciato l’idea di una campagna di ricerche sulla facciata della chiesa di origine romanica, preliminare a un possibile restauro.

Nel cassetto, però, c’era in particolare un sogno, quello di verificare la possibile presenza di affreschi, cui aveva accennato in un articolo del 1905 Attilio Bricchi, in cui parlava di “strani dipinti”.

Nel novembre 2021, una volta raccolti i fondi necessari grazie ad una serie di donazioni e ottenuta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio l’autorizzazione all’intervento, si è passati alla fase operativa, con il beneplacito del “padrone di casa” Don Luca Ciotti, che dal suo insediamento come amministratore parrocchiale ha da subito sposato la causa.

Sotto la direzione dell’architetto Paola Bassani sono stati individuati i punti in cui effettuare saggi volti a verificare la stratigrafia della facciata. La palla è poi quindi passata al restauratore Claudio Veschetti, già attivo nel cantiere dei porticati vecchi del cimitero di Germignaga.

Nella giornata di mercoledì 16 l’attesa, ma sorprendente, scoperta: da un saggio eseguito a sinistra del portone è emersa la presenza di una nicchia, e sul fondo di essa è apparso un affresco.

«Sono stato informato in tempo reale del ritrovamento – commenta il sindaco e docente di storia dell’arte Marco Fazio – e la notizia onestamente mi ha davvero rallegrato. Speravamo in qualche ritrovamento, ma quanto è emerso mi ha sorpreso. Com’è ovvio, è necessario fare tutti gli studi del caso, ma da quanto posso vedere il dipinto sembra essere cinquecentesco: si possono cogliere vicinanze con altri affreschi del territorio. A nome di tutta la cittadinanza voglio ringraziare il gruppo che ha lanciato un’idea meritoria e, ovviamente, tutti i donatori che hanno generosamente contribuito».

Ora si devono attendere le prossime decisioni da parte della Soprintendenza. «Chiaramente l’auspicio è che dai saggi si possa passare a un intervento di totale messa in luce e restauro del dipinto ritrovato. Di sicuro, Germignaga, si metterà di nuovo in azione per questa nuova opera», conclude il primo cittadino.