Gevi – Openjobmetis, la partita in diretta da Napoli (ore 20)

Gevi Napoli e Openjobmetis Varese si sfidano nel posticipo della 22a giornata di campionato a partire dalle ore 20 di lunedì sera, 14 marzo. Squadre in campo al PalaBarbuto e racconto del match, azione dopo azione, su VareseNews grazie al nostro consueto liveblog. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto da Confident e Nicora Azzate; per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.