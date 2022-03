Gianfranco Ponti: “Il torneo Next Gen ciliegina sulla torta per Varese Academy”

Si va definendo nei dettagli l’organizzazione dell’ANGT (Adidas Next Gen Tournament) in programma a Varese nei primi tre giorni di aprile, il torneo giovanile diretta emanazione dell’Eurolega, uno dei quattro che mettono in palio un posto per le Final Four con le quali sarà assegnato il trofeo alla più forte squadra under 18 del continente.

PRONTA LA FAN ZONE

In questi giorni la Varese Academy Pallacanestro sta completando gli ultimi tasselli. Di oggi la notizia che all’esterno della Enerxenia Arena (dove si disputeranno tutte le partite) sarà allestita la cosiddetta Fan Zone suddivisa in due spazi differenti: sul piazzale ovest del palazzetto (concesso dal Comune) sarà allestito un playground che consentirà la disputa di partite e momenti ricreativi oltre a un torneo tre contro tre (di concerto con il progetto Adidas Playground Milano League). La vicina concessionaria Toyota-Novauto invece ospiterà gli appassionati di e-sports, in particolare con il gioco NBAK22 (in collaborazione con Top Player Asd).

CRESCONO GLI SPONSOR

Nel frattempo l’Academy ha annunciato alcuni sponsor che affiancheranno la manifestazione per parte varesina. Dopo la partnership con Industrie Grafiche Bressan (IGB) di cui vi avevamo parlato in QUESTO articolo, la società presieduta da Gianfranco Ponti ha stretto accordi con altre due aziende leader dei rispettivi settori. La prima è Belfor Italia, azienda di Cardano al Campo leader nelle attività di bonifica e disaster recovery; la seconda è invece PFE spa, che ha sede centrale a Milano e che è specializzata nella fornitura di servizi di Facility Management.

PONTI: “CORONAMENTO DI QUATTRO ANNI DI LAVORO”

Il presidente della Academy, Gianfranco Ponti, è soddisfatto del percorso di avvicinamento al torneo, al quale prenderanno parte (in tribuna) anche almeno sei scout NBA attratti dal “materiale umano” atteso in campo ma anche richiamati da un’organizzazione che ha in Pietro Scibetta il principale referente.

«Ci sono almeno tre aspetti che emergono dal nostro coinvolgimento nell’organizzazione di un torneo così prestigioso. Il primo è che, in quattro anni, la Academy si è ritagliata, con impegno e serietà, un ruolo nel mondo del basket giovanile europeo. Quando arrivammo, Varese era quasi inesistente in questo ambito: ci siamo costruiti le relazioni cominciando dai rapporti personali, abbiamo messo nel mirino l’ANGT e quest’anno riusciamo sia a ospitarlo sia a partecipare con la nostra squadra. La ciliegina sulla torta di oltre quattro anni di lavoro».

«Un secondo aspetto importante è quello che riguarda i ragazzi: questo torneo è ovviamente il principale a livello agonistico ma anche le trasferte fatte dalle diverse nostre squadre in Spagna, Lituania e via dicendo permettono di avere un grande impatto sportivo e culturale per i nostri giovani. Anche fuori dal campo – e da giovane ebbi la fortuna di provare anche io questo genere di scambi – appuntamenti del genere hanno grande spinta formativa e sociale».

Infine, l’ANGT può essere un ulteriore punto di dibattito con Pallacanestro Varese, società con la quale andranno ridiscussi i termini della collaborazione alla fine di questa stagione sportiva. «In questo ambito abbiamo avuto discussioni preliminari ma naturalmente le trattative ricominceranno solo dopo la fine del NextGen visto l’impegno gravoso che questo comporta – prosegue Ponti – Tuttavia in questo momento sono possibili molte soluzioni: io per ora ritengo che ci sia il 50% di possibilità di trovare un accordo tra noi e la Pallacanestro e il 50% di prendere altre strade. Vedremo tra qualche settimana, prima godiamoci i talenti internazionali in arrivo a Masnago».