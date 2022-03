Gianluca Coghetto si candida a sindaco di Besozzo

Gianluca Coghetto si candidata a sindaco di Besozzo alle prossime elezioni amministrative. Attuale vicesindaco e assessore alle Politiche del Territorio e alle Opere Pubbliche, sarà appoggiato da buona parte dell’attuale maggioranza.

La data del voto non è ancora stata confermata, ma è certo che tra i nomi della lista civica che lo sosterranno ci sarà quello dell’attuale sindaco Riccardo Del Torchio (che ha svolto due mandati consecutivi e non potrebbe comunque ricandidarsi), l’assessore ai Servizi Sociali ed Educativi Enrica Bellorini, l’assessore al Bilancio, Finanze e Tributi Michele Bonati, l’assessore alla Cultura Silvia Sartorio e il consigliere Francesca Pianese.

Spazio poi a nuovi ingressi come spiega Coghetto: «Abbiamo deciso di coinvolgere nuove persone, questo perché il nostro obiettivo è da sempre quello di mettere intorno ad un tavolo sensibilità diverse ed energie nuove. In questi mesi ho incontrato diverse persone disponibili a mettersi in gioco, anche giovani, e questo mi fa piacere perché significa che come amministrazione abbiamo lavorato bene». E continua: «La nostra finalità è quella di seminare, anche per formare possibili futuri amministratori. Per noi la vera sfida è sempre stata quella di far crescere le persone che entrano in questo progetto con impegno, voglia e tempo da dedicare al loro paese».

Coghetto ha alle spalle 15 anni di vita amministrativa, cinque in minoranza e dieci in maggioranza, in continuità. Rispetto al suo operato di questi anni spiega di aver portato avanti una progetti per il presente e altri con uno sguardo sul futuro, con opere necessarie per il paese e progetti di rigenerazione urbana di molte aree. «Dico sempre di giudicarmi per quello che ho fatto e in questi anni abbiamo realizzato tanto, i progetti annunciati durante la campagna elettorale, ma non solo». Un esempio è la riqualificazione dell’ex Cartiera di Besozzo, per la quale il comune ha appena vinto un bando di Regione Lombardia di 500 mila euro che servirà per dare avvio ai progetti dell’area, dove verranno costruiti anche dei campi sportivi.

Rispetto al rapporto con l’attuale sindaco Riccardo Del Torchio spiega: «Abbiamo un grande rapporto di amicizia e condividiamo 15 anni di vita amministrativa. Sono molto contento che abbia deciso di restare in amministrazione, sono certo che metterà a disposizione tutta la sua esperienza a favore della crescita di tutti noi».