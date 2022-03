Gino Castaldo ospite del Busto Arsizio Film Festival tra Beatles e Rolling Stone

«Per quale ragione al mondo io, ragazzo baciato dalla fortuna di crescere insieme ai Beatles e ai Rolling Stones, in tempo reale, in perfetta sincronia generazionale, avrei dovuto scegliere per forza l’uno o l’altro? Perché mi si chiedeva di rinunciare a una parte di quell’Eldorado, di limitare quell’offerta così generosa e irripetibile che i tempi mi concedevano? Detto altrimenti: perché schierarsi? Insensata, illogica, eppure quella sciocca domandina non c’era verso di abbatterla».

Si esprime così Gino Castaldo, noto giornalista e critico musicale, che venerdì 8 aprile sarà ospite al BA Film Festival per un doppio appuntamento: nel tardo pomeriggio con la presentazione del suo saggio “Beatles e Rolling Stones – Apollinei e dionisiaci” (Einaudi), e alle 21.00 al cinema Lux con una serata nella quale, grazie a filmati e registrazioni, si ripercorreranno le tappe di questo appassionante duello, le vite parallele di due band che hanno fatto la storia della musica.

«Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi, uniti da una forte amicizia, che in poco meno di un decennio hanno stravolto la fisionomia della musica pop. Dall’altro i Rolling Stones, i diabolici rappresentanti di un rock sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la band piú longeva di sempre, che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo del mondo». Attraverso fatti e supposizioni, Gino Castaldo riproporrà una sfida – senza vincitori – che ha contrapposto schiere di fans: «Beatles o Rolling Stones? Let it be o Let it bleed? Essere o sanguinare? Questo è il problema».

Gino Castaldo. Giornalista de La Repubblica dalla fondazione del giornale nel 1976, durante la sua carriera ha intervistato tutti i giganti della musica – da Bob Dylan a Paul McCartney, da Lou Reed a Bruce Springsteen – e oltre al supplemento Musica!, ha curato numerose iniziative editoriali per il Gruppo Espresso, tra cui collane discografiche come “La storia del Jazz e l’America del Rock”. Insieme a Ernesto Assante dal 2011 al 2017 ha condotto Playlist su Radio Capital, è stato autore di programmi musicali su Radio Tre e per Radio 2 ha svolto importanti cicli di narrazioni musicali, alcuni live dal titolo Let’s play, mentre dal 2018 conduce con Ema Stokholma Back2back. Da oltre dieci anni porta nei teatri e nelle più belle piazze italiane le sue narrazioni musicali, che raccontano i big della storia della musica italiana e internazionale in un alternarsi di parole e musica.