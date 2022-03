Giochi Europei invernali, Ginevra Negrello sfiora il podio in Finlandia

Resta a un passo dal podio Ginevra Negrello, la grande speranza del pattinaggio artistico varesino e italiano, impegnata nei Giochi Europei invernali in corso di svolgimento a Vuokatti, in Finlandia. La giovane di Lozza, stellina della Varese Ghiaccio ASD, ha chiuso al quarto posto la gara individuale femminile, restando appena fuori dalla zona medaglie per poco più di 4 punti.

La quarta posizione è stata una costante per Negrello, che occupava quella piazza già dopo il programma corto nel quale aveva ottenuto 50,38 punti, buon risultato ma lontano dal suo primato personale risalente ad aprile 2021. L’azzurra ha affidato al “libero” i propositi di risalita; è stata terza in questa parte di gara e ha concluso con un totale di 150,92 punti recuperando una posizione rispetto all’israeliana Mariia Seniuk ma è stata a sua volta scavalcata dalla svizzera Sarina Joos che ha concluso la gara sul terzo gradino del podio con 153,43. Imprendibili le prime due: oro alla Francia con Lorine Schild (166,98), argento alla Finlandia con Oliva Lisko (155,03).

Il compagno di nazionale di Negrello, Raffaele Zich dell’Ice Club Torino, ha invece conquistato una straordinaria medaglia d’argento nella categoria maschile. Zich era secondo dopo il programma corto e ha confermato il piazzamento sul secondo gradino del podio anche dopo l’esibizione del programma libero. Oro all’estone Levandi, bronzo allo svedese Johansson.