Giornata dei Giusti e Giorno della Donna: doppio incontro letterario a Taino

Un doppio appuntamento letterario a Taino, per la Giornata Europea dei Giusti e il Giorno della Donna.

In occasione delle ricorrenze di domenica 6 e martedì 8 marzo, le associazioni tainesi hanno infatti organizzato due iniziative che prenderanno luogo al Centro Bielli e al Teatro dell’Olmo (in foto).

Il primo dei due incontri letterari si terrà domenica 6 marzo nel Salone del Centro Bielli di Via Europa: la Biblioteca Comunale e il Museo di Storia Locale ricorderanno Renato Ascoli, persona annoverata nei “giusti tra le nazioni“, ovvero le persone non-ebree che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno messo a rischio la propria vita nel tentativo di salvare innocenti dal genocidio nazifascista della Shoah.

Dopo un aperitivo alle 18:45, alle 19:30 la tainese Laura Tirelli, responsabile del Museo di Storia Locale, e Marco Ascoli presenteranno il libro Il Corpo del Reato – Storia del varesino Renato Ascolti che aiutò famiglie ebree a fuggire dai nazi-fascisti.

All’incontro, moderato da Marco Tresca di VareseNews, parteciperanno Adele Boari e Donatella Zanarotti che leggeranno alcuni estratti del testo edito da Macchione.

Dopo l’8 settembre molti ebrei provenienti da varie località del nord Italia raggiunsero Varese per tentare di espatriare in Svizzera. I Varesini non rimasero indifferenti davanti alla disperazione di intere famiglie ebree e diversi, più numerosi di quanto si creda, si adoperarono per aiutare loro compatrioti a trovare la salvezza oltre confine. Queste vicende sono sconosciute perché spesso coperte dal silenzio dei protagonisti stessi che non ritennero necessario parlarne o lo fecero con molta riservatezza.

Secondo appuntamento poi martedì 8 marzo al Teatro dell’Olmo. Per il Giorno della Donna la Pro Loco tainese ha invitato la scrittrice Deborah Fantinato, che alle 20:30 parlerà del suo romanzo d’esordio Nel Segno della vespa. Laureata in giurisprudenza, l’autrice ha abbonato la carriera forense per dedicarsi totalmente alla scrittura aprendo nel 2019 il blog letterario “Il SegnaLibro di Deborah”.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito ma sarà necessario essere minuti di Super Green Pass e mascherina FFP2.