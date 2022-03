Giornata mondiale dell’Autismo, due iniziative a Busto Arsizio

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo del 2 aprile, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, attraverso gli assessori all’Inclusione Sociale e Salute, Paola Reguzzoni, e alle Politiche Educative, Cinzia Daniela Cerana, organizza due momenti: il primo, in programma il 2 aprile al Museo del Tessile, è un evento di socialità aperto a tutti i bambini e adolescenti, un pomeriggio in cui si svolgeranno attività ludico-creative, laboratori e attività sportive; il secondo, in programma il 9 aprile ai Molini Marzoli, è un convegno dedicato all’approfondimento e alla riflessione sulle tematiche dell’autismo.

“Per affermare che l’attenzione al tema non può durare solo 24 ore, ma deve proiettarsi verso la quotidianità dei ragazzi e delle loro famiglie, abbiamo costruito ‘una settimana in #blu’ (il blu è il colore dell’autismo), con la collaborazione delle realtà che sul territorio si occupano di autismo, per dare un’idea del percorso che occorre compiere per sostenere le famiglie alle prese con queste problematiche e per farle sentire meno isolate – ha affermato Cerana -. In particolare vogliamo favorire il dialogo quotidiano tra scuole e famiglie, un percorso di supporto reciproco che possa farsi sempre più intenso e virtuoso anche grazie agli interventi dell’Amministrazione e alla professionalità degli operatori socio-sanitari. A tutti i bimbi dell’ultimo anno delle materne e dei primi due anni delle elementari consegneremo il libro “Tra le nuvole”, uno strumento di lavoro che i loro insegnanti potranno utilizzare nel segno dell’inclusione e della consapevolezza. Se non basta parlarne un giorno, non può bastare nemmeno parlarne una settimana. Ma bisogna tenere viva l’attenzione tutto l’anno, a partire dalle scuole e dai ragazzi, perché il futuro anche prossimo si tinga ogni giorno di una maggior consapevolezza”.

“I due momenti sembrano slegati – ha continuato Reguzzoni –, invece sono le facce di una stessa medaglia. Il primo sarà un momento di gioia, di leggerezza che arriva dopo un periodo di chiusure, tragico per alcuni ragazzi, a cui invito tutti i cittadini affinché prendano coscienza di un mondo che è fonte di ricchezza. Il secondo un appuntamento più pragmatico, che permetterà di conoscere meglio le opportunità offerte dal territorio: l’intera iniziativa è un segnale di vicinanza che vogliamo dare alle famiglie che soffrono. Intanto ci impegniamo per cogliere tutte le opportunità per aiutare questi ragazzi a diventare sempre più autonomi, a intraprendere un percorso di vita piena, con la loro dignità e i loro tempi. Ringrazio tutta la giunta che mi ha permesso di incrementare i fondi a disposizione della disabilità e quindi di azzerare le liste di attesa ai vari servizi”.

Sempre più blu al Museo del tessile

Le porte del Giardino Quadrato del Museo del tessile si apriranno alle 14.30 di sabato 2 aprile, e fino al tardo pomeriggio le sale gemelle e il porticato ospiteranno vari laboratori e corner esperienziali, dall’arte-terapia al nordic walking, dallo yoga alla musica, dalla cucina alla street art, dall’ascolto di fiabe al calcio balilla, dal karaoke alle bolle di sapone, dalla pet therapy ai calci di rigore e ai tiri a canestro. A margine, una merenda preparata dai ragazzi di Triade SOS Autismo e una “stanza della calma” curata dai CDD comunali.

Sul sentiero blu ai Molini Marzoli

Associazioni, cooperative ed enti del territorio saranno protagonisti anche la mattina del 9 aprile ai Molini Marzoli, con il racconto delle loro esperienze e la presentazione delle loro attività. Il convegno ospiterà gli interventi di relatori molto qualificati. Il titolo della mattinata è anche il titolo di un docufilm firmato da Gabriele Vacis, che racconta 200 km di via Francigena percorsi da nove ragazzi autistici insieme ai loro medici ed educatori. Una pellicola che potrebbe presto diventare un inedito strumento di riflessione per i ragazzi delle scuole secondarie e superiori.