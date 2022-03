I giovani del Tavolo per il Clima di Luino in piazza per salvare le nostre spiagge

(A cura di Maria Martorana del Laboratorio Comunicazione)

Gli articoli precedenti vi hanno informati dettagliatamente su cos’è la “Legge Salvamare” e perché è così importante anche per le nostre zone.

Il motto del Tavolo per il Clima di Luino è “Dalla consapevolezza all’azione”, eccoci pronti! Come ricorderete, grazie alla vittoria del bando indetto dall’ANCI “Fermenti in Comune”, abbiamo attivato un PCTO che coinvolge gli studenti dell’ISIS e del Liceo Sereni.

Tre studenti del Liceo, Chiara, Daniel e Zoe, hanno deciso di entrare a far parte del Laboratorio Comunicazione e, da subito, il loro contributo è stato prezioso. Saranno loro, con la collaborazione di Samuele, videomaker, regista e attore del Liceo, a coinvolgere attivamente tutta la popolazione, supportati da altri studenti coinvolti nel PCTO.

Hanno infatti deciso di unire l’importante evento dello sciopero globale per il clima, previsto per il 25 marzo, con una raccolta firme. L’intento è quello di dare un input al Governo affinché acceleri l’approvazione della legge, già passata in Senato.

Ma veniamo alla parte pratica, alla nostra azione: il 25 marzo ci sarà lo sciopero del Fridays For Future per una giustizia climatica e sociale. Quello dei nostri ragazzi sarà uno sciopero attivo. D’altra parte ci hanno già dimostrato la loro motivazione durante lo sciopero del 29 novembre 2019 in cui non si limitarono a camminare, ma pulirono le strade di Luino e organizzarono una bella giornata d’incontro con le altre scuole per parlare di clima. Questa volta sarà chiesto anche a tutti i cittadini di essere protagonisti!

Il 25 marzo troverete le vie di Luino invase da ragazzi che vi chiederanno di sottoscrivere una petizione. So che siamo sospettosi quando ci si avvicina qualcuno con foglio e penna, ci aspettiamo richieste varie e tendenzialmente soldi. Questa volta abbiate fiducia, i ragazzi vi informeranno sulla Legge e vi inviteranno ad apporre la vostra firma per velocizzare la pratica burocratica. Abbiamo dimostrato, anche nel luinese, che sappiamo darci molto da fare quando c’è bisogno del nostro sostegno: ci siamo prodigati nella raccolta di abiti, cibo e medicinali per le persone che scappavano dalla guerra.

Quello che faremo per tutelare il nostro ambiente, il nostro pianeta, sarà un modo per accogliere anche le future generazioni, per rendere migliore questo mondo, speriamo anche nella capacità di relazionarsi in modo pacifico e rispettoso dell’ambiente e dei nostri simili. Tutte le azioni del Tavolo hanno questo scopo e l’intervento di questi giovani ci spinge a procedere con più entusiasmo. Vi chiediamo di unirvi a noi, iniziando con l’ascoltarli quando vi si avvicineranno e, se vorrete, firmando la petizione.