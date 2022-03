I giovani politici del Varesotto al summit di Marsiglia: “Tra i colleghi di tutta Europa cerchiamo idee per i nostri comuni”

Dalla politica del piccolo paese, che ha che fare con cose “piccole” ma molto concrete, ad un panorama europeo dove poter capire, confrontarsi e riportare a casa idee per i propri cittadini.

In altre parole: aprire gli orizzonti. È questa l’opportunità che il programma YEP del Comitato europeo delle regioni offre ai tanti giovani eletti nelle amministrazioni locali dei Paesi dell’Unione ai quali dà la possibilità di partecipare a summit e sedute internazionali con omologhi da tutti gli stati.

Al summit di Marsiglia che si svolge in questi giorni hanno colto questa occasione tre giovani politici del Varesotto.

Sono Susanna Croci, assessore a Bilancio, Tributi e Partecipate del comune di Venegono Superiore; Cristine Grosso, consigliera comunale a Solbiate Arno e Matteo Marchesi, consigliere comunale a Sangiano.

Susanna Croci

Susanna Croci ha 23 anni ma sulle spalle un incarico importante. Vive a Venegono Superiore, è una militante leghista ed è assessore al Bilancio, quel ruolo spinoso in cui nelle piccole amministrazioni ci si trova a fare i conti costantemente con problemi da superare e conti da far quadrare.

«Occasioni come quella di questi giorni a Marsiglia sono fondamentali per chi fa politica e amministra nei comuni – racconta -. Ci ha spinto a partecipare il deputato Matteo Bianchi e ne sono contenta perché è un’importante occasione per fare networking. Nei nostri paesi siamo abituati ad amministrare a testa bassa per raggiungere i nostri obiettivi ma il confronto che si respira qui aiuta ad ampliare gli orizzonti e ad avere nuove idee soprattutto adesso che, anche a Venegono, avremo a che fare con il PNRR e l’arrivo di ingenti fondi che richiedono capacità progettuale e gestione. Abbiamo anche di fronte sfide più grandi di quelle a cui siamo abituati, penso ad esempio alle conseguenze della guerra in Ucraina e al previsto arrivo di profughi da quelle terre. Proprio in questi momenti stiamo approntando a Venegono un Consiglio comunale in cui fare un forte presa di posizione contro questo conflitto e soprattutto pensare a come gestire quello che ci attende».

Cristine Grosso

Ex candidata sindaco per la Lega oggi Cristine Grosso siede ai banchi dell’opposizione del Consiglio comunale di Solbiate Arno ma sta cercando di coltivare la sua passione politica attraverso progetti come YEP o impegnandosi nella consulta giovani di ANCI di cui fa parte.

«Essere qui oggi in presenza e confrontarsi con amministratori da tutta Europa è un enorme valore aggiunto – racconta -. Gli spunti che arrivano dai diversi panel organizzati sono tutte idee preziose da portare a casa. Ad esempio mi ha colpito molto colpita la conferenza alla quale ho appena partecipato sulla rinascita rurale. Ascoltando progetti realizzati in altri paesi mi sono venute in mente le nostre comunità montane. In particolare ho ascoltato l’esempio della Repubblica Ceca che ha testimoniato diverse modalità di successo per la rinascita delle comunità rurali locali e mi sono sembrate una bella opportunità anche per noi».

Matteo Marchesi

Matteo Marchesi ha 26 anni e divide il suo impegno tra il consiglio comunale di Sangiano e l’associazione di categoria AIME. Alla conferenza di Marsiglia partecipa anche con lo spirito di una nuova sfida amministrativa che lo attende proprio a Sangiano.

«I panel che mi toccano più da vicino sono quelli legati al sociale – racconta -. Dal punto di vista dei nostri comuni bisogna spesso far fronte a situazioni sociali che, inevitabilmente, assorbono risorse del bilancio comunale rendendo difficile realizzare molti progetti. In luoghi come questo si colgono spunti ma soprattutto si impara a collaborare e fare rete. Su molti problemi che hanno i nostri comuni si può solo cercare di lavorare in maniera virtuosa coi comuni vicini e imparare a ragionare in un’ottica sovracomunale. Più c’è incontro e possibilità di mettere insieme progettualità, anche in vista dei fondi PNRR, e meglio è».

Nella foto i partecipanti varesini al summit di Marsiglia insieme al deputato Matteo Bianchi.