I giovani si confrontano con la politica al De Filippi di Varese

Varese ha ospitato la sesta tappa del viaggio itinerante promosso dal Consiglio regionale della Lombardia intitolato “I giovani incontrano le istituzioni: sogni e bisogni tra democrazia e partecipazione”. A dialogare con le istituzioni circa duecento studenti provenienti prevalentemente dal liceo Classico Cairoli, dal liceo scientifico Ferraris e dall’Istituto De Filippi presenti nella sala dell’istituto De Filippi dove si è svolto l’incontro, mentre circa 300 altri ragazzi erano collegati da remoto.

Sul palco il presidente e la vicepresidente del consiglio regionale lombardo, Alessandro Fermi e Francesca Brianza e i due consiglieri regionali varesini Samuele Astuti e Giacomo Cosentino, moderati dal direttore della Prealpina Daniele Bellasio.

Ma, nelle prime file, anche diversi rappresentanti delle autorità locali – Il sindaco Galimberti, il prefetto di Varese Pasquariello, il questore di Varese Morelli – e anche (ma vorremmo dire soprattutto, visto luditorio) giovani amministratori, con pochi anni in più dei ragazzi del quinto anno presenti, che hanno portato la loro testimonianza: in particolare i tre giovani amministratori comunali individuati attraverso la Consulta Anci Giovani nelle vesti di “testimonial” di impegno istituzionale: Martina Barcaro (20 anni, Consigliera Comunale di Somma Lombardo), Susanna Croci (23 anni, Assessora al Bilancio di Venegono Superiore) e Maria Paola Cocchiere (28 anni, Consigliera Comunale di Varese). Con loro è intervenuto anche Thomas Pirri, volontario della Protezione Civile che ha portato la sua testimonianza di giovane impegnato nel sociale.

I tre testimonial hanno risposto, in particolare, alla domanda di Francesco, studente della terza liceo del Cairoli, che ha chiesto «A chi attribuire il fortissimo disinteresse nei confronti della politica nella nostra fascia d’età?» che ha coinvolto, società partecipazione, disillusione nei confronti di un “lavoro” praticato solo da adulti.

Ma anche le domande degli altri suoi colleghi sono state di livello alto, che ha mostrato un vero e proprio studio della legge quadro sui giovani elaborata da Regione Lombardia: dalla domanda che ha chiesto quali leggi sono già state realizzate per i giovani e se verranno coinvolti i giovani in quel che manca, a quella di Marco che chiede che cosa intendono per “inclusione sociale” nell’articolo 9, e se il “forum dei giovani previsto sarà consultivo o decisionale, fino all’ultima stoccata “Sicuro che gli strumenti di comunicazione usati siano adatti al mondo giovanile e consentano la comunicazione con il mondo dei giovani?”.

I GIOVANI VARESINI SONO CAMPIONI DI VOLONTARIATO

L’ultima fase della mattinata è stata occupata da un sondaggio in tempo reale, alla quale i ragazzi coinvolti hanno risposto con i loro telefonini.

Un sondaggio che ha dato interessanti risposte sugli argomenti su cui sono stati interpellati: se di fronte alla domanda “cosa è più importante per te?” la maggioranza delle risposte è abbastanza scontata (Vince la famiglia, con l’83% poi gli amici e il lavoro), è nelle voci meno votate che c’è il principale campanello d’allarme: la politica ha solo il 6%, la religione è il 4% «Un dato comune a tutte le province, a dire il vero – ha commentato Fermi – La vera sorpresa a Varese è la scarsa importanza del tempo libero a Varese: il dato è sorprendentemente basso, il 28%».

Interpellati su qual è l’elemento più importante del lavoro, la stragrande maggioranza risponde “lo stipendio” poi la possibilità di carriera o di viaggiare, ma è da segnare il circa 30% dei ragazzi che risponde “l’improtanza sociale di quello che faccio” mentre da segnalare che la vicinanza a casa non importa praticamente più ai ragazzi, che l’hanno considerato importante solo per il 6%.

Gli studenti varesini si sono però distinti in maniera eccezionale alla voce “volontariato”: oltre il 40% di loro ha risposto di fare volontariato «Un dato decisamente più alto che nelle altre province» ha sottolineato il presidente del Consiglio Regionale e ancor di più perchè quasi la metà di chi ha detto sì ha spiegato di partecipare attivamente alle attività di associazioni di volontariato, mentre un non ininfluente numero del 18% si impegna in associazioni ecologiste e il 13% addirittura in partiti politici

Tra le azioni politiche che incidono più sulla loro vita, i varesini danno un alto valore al voto referendario, con una risposta più alta che nelle altre province. Relativamente basso invece il voto alle elezioni amministrative «Una risposta che è però comune a tutte le province». Mentre l’ultima risposta, quella su qual è il tema di cui deve occuparsi politica ha visto come sue tre voci principali economia, ambiente e sanità, con un segnale di disinteresse invece per le politiche di genere, che sono importanti solo per il 10% degli studenti interpellati.