Giovedì il consiglio comunale di Ferno al voto sulla municipalizzata Sap

Domani, giovedì 31 marzo, il consiglio comunale di Ferno voterà l’atto di indirizzo sulla municipalizzata Sap: si tratterebbe dell primo passo del percorso che potrebbe portare alla fusione della municipalizzata Agesp, società di Busto Arsizio. Appuntamento alle 20.45 nella sala consiliare.

Ferno partecipa al 50% alla società insieme a Lonate Pozzolo, pertanto entrambi i consessi comunali hanno dovuto votare l’atto di indirizzo. Lonate lo ha già fatto a fine gennaio, votando a favore dell’inizio del periodo di reciproca coscienza tra Sap e Agesp.

La difficile situazione in cui verte Sap è sotto gli occhi di tutti, purtroppo non riesce a sostenersi sulle proprie gambe; già in una assemblea pubblica dello scorso novembre si era fatto luce sulla gestione inefficiente, che mette al rischio 40 famiglie e ha già obbligato il comune di Lonate a correre ai ripari e a provare a mettere delle pezze.

La decisione di andare al voto non prima di febbraio, data dal sindaco Filippo Gesualdi (prima aveva comunicato che il consiglio sarebbe stato a fine febbraio, ma il tutto è slittato di un mese) ha portato a una dilatazione dei tempi del periodo di valutazione da parte di entrambe le società, Sap e Agesp. Quanto comunicato ha Gesualdi aveva irritato la giunta lonatese.

Ferno aveva spiegato che c’erano dei passaggi da chiarire su Malpensa sulla gestione dei rifiuti in aeroporto, dal forte impatto economico sul paese, e che la priorità dell’amministrazione era arrivare a una conclusione, positiva o negativa che fosse.

Il consiglio di Ferno

Oltre all’atto di indirizzo “riguardante la concessione alla società Sap srl del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e relativo corrispettivo in sostituzione alla Tari-differimento tariffa puntuale”, nell’ordine del giorno compaiono la convenzione tra Regione Lombardia, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo e Ferno riguardante le aree delocalizzate; l’atto di indirizzo per la proposta preliminare al piano attuativo in variante al Pgt e ai c”riteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali della media distribuzione”; l’atto di indirizzo per la proposta preliminare al piano attuativo al Pgt; la variazione al bilancio 2022-2024.