Giovedì a Luino gli studenti del Liceo Sereni in corteo per la pace in Ucraina

L’orrore della guerra che bussa alle porte di casa, un incubo che tocca tutti da vicino.

Tra le tante iniziative che si stanno portando avanti per aiutare e dimostrare solidarietà al popolo ucraino, anche i ragazzi del Liceo Sereni di Luino hanno deciso di farsi sentire.

Un corteo silenzioso di studenti e professori domani, giovedì 3 marzo, partirà alle ore 12:00 dalla scuola e, scendendo lungo via Lugano, passerà da piazza Garibaldi e da via XV Agosto per raggiungere il monumento dei caduti che si trova in piazza Risorgimento. Qui ogni ragazzo deporrà un fiore bianco come gesto simbolico.

L’iniziativa, sostenuta dal dirigente scolastico David Arioli, troverà la sua conclusione alle ore 13:00. Ogni classe sarà accompagnata da un docente.