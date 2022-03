Il Girinvalle 2022 ci sarà? In valle Olona si lavora per realizzare il sogno

E’ la festa più amata del mese di giugno, capace di attirare sulle rive del fiume Olona migliaia di persone: il Girinvalle.

Un evento che, di anno in anno, è diventato sempre più popolare, mostrando a tutti cosa si può realizzare quando, superato ogni sorta di campanilismo, si lavora di buona lena, con entusiasmo e piacere della condivisione. I registi di questa manifestazione sono loro, le sei Pro loco dei comuni di Olgiate Olona, Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore e Fagnano Olona: una squadra eterogenea e coesa che si sta impegnando per regalare a tutta la valle Olona il ritorno della festa.

Due anni senza Girinvalle

La mappa del Girinvalle, il percorso fra i sei comuni che abbraccia il fiume Olona lungo la ciclo-pedonale

Il Covid ci ha portato via tanto, impedendo anche l’organizzazione di momenti di incontro importanti per la comunità, come, appunto il Girinvalle. Per due anni non c’è stata la possibilità di passeggiare in una valle Olona impreziosita da punti ristoro, musica, intrattenimento per grandi e piccini: tutto quello che le Pro loco organizzano per la festa nel terzo weekend di giugno.

Non c’è la certezza che la manifestazione si terrà, ma – ed questa la novità rispetto al recente passato – non esiste un “No” categorico alla possibilità del ritorno del Girinvalle, ma, grazie all’alleggerimento delle misure restrittive, è finalmente tempo di dialogo.

I registi del Girinvalle

Sono pronti a fare l’impossibile dunque Artemio Paletti da Olgiate Olona, Davide Pedrotti da Marnate, Maria Rosa Petruzzi da Gorla Maggiore, Sonia Bianchi da Solbiate Olona, che hanno alle spalle edizioni di successo della manifestazione. Insieme a loro saranno presenti le neo elette Federica Brotto da Gorla Minore e Patrizia Canavesi da Fagnano Olona, che hanno preso in mano le redini delle loro associazioni direttamente da Silvia Caldiroli e Armida Macchi, con passaggi di consegna nel segno della cordialità e dello spirito collaborativo: anche se i volti cambiano, non muta il desiderio di impegnarsi per le comunità.

I sei presidenti stanno lavorando per trasformare il sogno del ritorno del Girinvalle in realtà, verificando regole e accortezze che potrebbero essere necessarie per alzare di nuovo il sipario sulla festa.

La primavera porterà una bella notizia? La valle Olona attende speranzosa.

Alcuni contenuti prodotti da VareseNews e dedicati al Girinvalle:

– Il racconto delle nascita della festa

–La gallery fotografica dell’edizione 2019

–Il video della manifestazione del 2019

–Le interviste ai presidenti durante l’ultima festa