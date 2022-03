Gli aiuti da Busto Arsizio nelle case delle famiglie nella città invasa dai russi

Sono arrivati a Cherson, una delle prime città ucraine cadute in mano russa (il 2 marzo), i primi aiuti inviati dall’associazione di Busto Arsizio Casaringhio Aps.

La responsabile dell’associazione Sara Vega ci ha inviato alcune foto che ritraggono le famiglie che hanno ricevuto gli aiuti con i beni che sono stati consegnati loro dai trasportatori. Cherson conta quasi 300 mila abitanti e si trova a est di Odessa, alla foce del fiume Dnipro e al confine con la Crimea, ed è ormai controllata dalle truppe inviate da Putin.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come la solidarietà dei cittadini bustocchi sia letteralmente esplosa con l’avvio del conflitto tra azioni al limite dell’eroismo, come quella portata a termine da don Giuseppe Tedesco in Polonia, e le tante persone che si sono adoperate per raccogliere cibo, vestiti e anche soldi a sostegno dei profughi.