Gli alunni della scuola Crespi incontrano il sindaco di Busto Arsizio

Gli alunni della scuola elementare Crespi alla scoperta dei luoghi della città. I piccoli scolari bustocchi sono stati ricevuti lo scorso 9 marzo dal sindaco Emanuele Antonelli a Palazzo Gilardoni, accompagnati dalle insegnanti.

La visita fa parte delle iniziative organizzate dalla scuola dal titolo “Crespi in tour” e lo scorso 9 marzo si è svolta la prima di una serie di uscite per conoscere i luoghi più importanti della città.

L’obiettivo di questa uscita è essenzialmente quella di conoscere il luogo dove si prendono le decisioni importanti per la città e per i cittadini che ci vivono. Per i bambini tanto stupore e sorpresa nel vedere il primo cittadino con la fascia tricolore che li ha salutati e ha spiegato loro il suo lavoro.