Gli incontri per conoscere i corsi di laurea dell’università dell’Insubria di Varese

L’Università dell’Insubria si presenta ai suoi futuri studenti e studentesse. Da lunedì 28 marzo fino all’8 aprile è in programma Meet Insubria (www.uninsubria.it/meetinsubria), un calendario di incontri online che anticipano l’open day 2022, fissato in presenza sabato 9 aprile nelle sedi di Varese e Como. Per partecipare ai due eventi è necessario iscriversi online: sono già ottocento le richieste pervenute, ma ci sono ancora posti disponibili. Sono proposti approfondimenti per ognuno dei 22 corsi di laurea triennali e per i tre magistrali a ciclo unico offerti dall’ateneo. Area giuridico-economica: Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità con sede a Varese, Giurisprudenza con sede a Como e Varese.

Area delle Scienze umane e sociali: Scienze della comunicazione, Storia e storie del mondo contemporaneo, con sede a Varese; Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale, Scienze del turismo, con sede a Como. Area sportiva: Scienze motorie a Varese. Area sanitaria: Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria con sede a Varese, e i corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie (come per esempio Infermieristica e Fisioterapia), con sede a Varese, Como e Busto Arsizio. Area scientifico-tecnologica: Biotecnologie, Scienze biologiche, Informatica, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, Scienze dell’ambiente e della natura con sede a Varese; Chimica e chimica industriale, Fisica, Matematica con sede a Como.

Due incontri a distanza sono dedicati ai servizi per gli studenti ed è anche possibile seguire delle lezioni aperte (www.uninsubria.it/lezioni-aperte). Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono pubblicati sulla pagina: www.uninsubria.it/openday.