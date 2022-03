Gli rubano l’auto d’epoca a Lurate Caccivio, ma le forze dell’ordine la ritrovano

Dopo poco più di una settimana di ricerche e di segnalazioni, finalmente la buona notizia. La Fiat 500 L del 1971 del padre di una nostra lettrice di VareseNews era stata rubata il 9 marzo, ma le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarla.

Il ladro ha agito nel pomeriggio di mercoledì 9 marzo a Lurate Caccivio, in provincia di Como. È riuscito a salire a bordo dell’auto intorno alle 16.42, per poi dileguarsi, ma non prima di venir ripreso da una videocamera di sorveglianza.

La famiglia del proprietario si è subito rivolta alle forze dell’ordine, che coordinate dai carabinieri del comando di Cantù e grazie anche alle tante segnalazioni dei testimoni, sono riuscite a ritrovarla giovedì 17 marzo. Ora l’auto è di nuovo al sicuro dal suo proprietario.