Gli scatti sportivi di Roberto Gernetti al Foto Club Varese

Una serata con al centro la fotografia sportiva. È quella che il Foto Club Varese APS, l’associazione di appassionati che nel 2022 compie i 50 anni di attività, dedica a Roberto Gernetti (foto in alto) che molti nostri lettori conoscono per essere uno dei fotografi impiegati dalla redazione di Varesenews per documentare diverse competizioni sportive ma anche eventi di altro genere.

Gernetti, gallaratese di origine e socio del Foto Club Varese, sarà presente nella sede di via Speri della Chiesa 9 a partire dalle ore 21 di venerdì 25 marzo; il tema dell’incontro sarà “Momenti di sport congelati”, una carrellata lunga 15 stagioni con scatti che riguardano numerose discipline. Dalla pallavolo al nuoto, dal basket al ciclismo e tanti altri sport ancora.

L’ingresso all’incontro è gratuito ed è aperto anche ai non soci. Per informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo e-mail info@fotoclubvarese.it