Gli studenti dei licei di Gallarate a lezione di prevenzione contro il neuroblastoma

Un evento-conferenza dedicato alla ricerca e alla sensibilizzazione sulla donazione: lunedì 28 marzo gli studenti dei licei “Da Vinci-Pascoli” di Gallarate parteciperanno all’incontro streaming ” (dalle 11 alle 13). Il webinar sarà registrato e successivamente caricato sul canale YouTube della scuola.

«Da anni lavoriamo a questo evento», spiega Francesco Bianchi, consigliere di Avis Gallarate, «ma prima Avis e Admo lavoravano da sole, mentre con il Covid-19 è nata una bella sinergia tra le associazioni»: bisogna dire grazie al Covid, dunque, per il lavoro di squadra che si è creato tra Avis, Admo e naturalmente l’associazione Amici dei Licei di Gallarate.

«L’incontro è nato per gli studenti, che saranno parte attiva e potranno intervenire e fare domane ai relatori». Verranno fatti approfondimenti scientifici, ma si ragionerà e si rifletterà anche sul welfare state e il terzo settore, con un focus sull’importanza della donazione.

Interverranno e risponderanno alle domande e curiosità dei ragazzi Sara Costa, presidente dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, Loredana Amoroso, dirigente medico del dipartimento di ematologia e oncologia pediatrica dell’istituto Gaslini di Genova, Chiara Brignole (del laboratorio di terapie sperimentali in oncologia dell’istituto Gaslini), Paola Cozzi, vicepresidente di Avis Gallarate e, infine, Diego Colombo referente di Admo.

Il neuroblastoma

Il neuroblastoma è una forma di tumore cerebrale dell’età infantile molto grave, che ha un alto tasso di mortalità: si origina dalle cellule della cresta neurale, coinvolgendo le cellule nervose ancora primitive, già nell’embrione e nel feto. Queste cellule, in condizioni fisiologiche, sono implicate in alcune delle nostre funzioni involontarie: il battito cardiaco, la respirazione o la digestione.

Rappresenta il 7% dei tumori maligni che colpiscono i bambini. È la seconda causa di morte per malattia in età prescolare, dopo le leucemie e i tumori cerebrali, ma può essere osservato e diagnosticato anche nel feto. In frequenza più bassa si sviluppa nei pazienti di 10 anni di età e negli adolescenti e in rarissimi casi il neuroblastoma può comparire negli individui adulti.

L’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma è nata nel 1993 all’Istituto “G. Gaslini” di Genova, per iniziativa di alcuni genitori direttamente coinvolti e di oncologi che ne curavano i bimbi ammalati. Lo scopo è sconfiggere il neuroblastoma e i tumori solidi pediatrici attraverso progetti di ricerca innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci terapie e cure personalizzate.