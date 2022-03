Governo riunito per la road map sull’uscita dallo stato di emergenza. Stadi al 100% e decade il Comitato Tecnico Scientifico

Si è riunito oggi, giovedì 17 marzo, il Consiglio dei ministri che si appresta a sancire la fine dello stato di emergenza in Italia per la pandemia. Il dettaglio dei provvedimenti presi sarà annunciato in una conferenza stampa nel tardo pomeriggio dal premier Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

Il Consiglio è stato però preceduto dalla riunione a palazzo Chigi dalla Cabina di Regia presieduta dal Presidente Draghi al quale hanno partecipato anche i capi delegazione di maggioranza della quale è stata già diffusa una sintesi delle decisione che dovranno essere approvate all’interno del Decreto Legge contenente la nuova road map per le riaperture.

Sono il mantenimento dell’obbligo di mascherina al chiuso ancora in vigore fino al prossimo 30 aprile, lo stop allo stato di emergenza per la pandemia Covid-19 alla scadenza del 31 marzo e decadenza anche della struttura commissariale e del Comitato Tecnico Scientifico (Dal 1° aprile verrà istituita una unità operativa presso il Ministero della Sanità. L’unità operativa gestirà il regime transitorio e il completamento della campagna vaccinale).

Inoltre dovrebbe essere anticipato al primo aprile lo stop all’obbligo di Super green pass per gli over 50 per recarsi al lavoro (Fino al 30 aprile per entrare sul luogo del lavoro sarà necessario il Green pass base). Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. All’aperto, più in generale, decadono dal primo aprile le capienze limitate del pubblico.

Infine, tra le decisioni anticipate, c’è quella che riguarda l’obbligo vaccinale previsto per le categorie lavorative in vigore oggi, è confermato fino al 15 giugno ma dall’1 aprile decadranno tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro.